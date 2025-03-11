La Asamblea Nacional (AN) creará una ley para "proteger" la función de la Cruz Roja Venezolana (CRV), tras más de cuatro décadas bajo una dirección que "utilizó a la institución" para "degradarla", informó este martes el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez.

Durante una sesión del Legislativo, el diputado explicó que el planteamiento de la ley fue hecho por el presidente de la CRV, Luis Farías, con quien se reunió este martes, junto a otros directivos de la institución y "miembros de la Federación Internacional de la Cruz Roja".

Según Rodríguez, Farías subrayó la "necesidad de que, así como ha ocurrido en otros países del continente americano, como es el caso de Argentina, de Costa Rica y de República Dominicana, pueda Venezuela también contar con una ley de la Cruz Roja para proteger" su función y, en ese sentido, "impedir que se desvíe".

"El anterior presidente de la Cruz Roja (venezolana, Mario Villaroel) fue presidente por (…) 46 años, y en esos 46 años no hizo una sola elección para escoger a la junta directiva de la Cruz Roja, y despachaba desde su mansión en Miami", dijo Rodríguez.

Asimismo, según Rodríguez, Villaroel utilizaba a la institución para "deteriorarla" y "obtener ingentes beneficios personales por la vía de la extorsión, del chantaje y de aliarse con los enemigos de Venezuela".

Intervenida desde 2023

La Cruz Roja nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación contra Villarroel por el "presunto acoso y maltrato" a voluntarios y trabajadores de la organización.

Villarroel rechazó las acusaciones en su contra, que tildó de "deshonestas", y consideró como "ilegal" la intervención, que incluyó también la designación por parte del TSJ de una directiva para su reestructuración.

Atención a migrantes repatriados

El jefe del Parlamento aseguró este martes que, desde entonces, ha habido "un nuevo aire que ha refrescado la función para la cual fue fundada" la Cruz Roja, que ha trabajado junto con el Estado, brindado atención a los migrantes venezolanos que han retornado a su país a través del programa de repatriación Vuelta a la Patria y a poblaciones en zonas fronterizas, dijo.

Por tanto, ordenó a la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación del Legislativo trabajar con la CRV en un proyecto de ley que será posteriormente presentado ante la plenaria.

