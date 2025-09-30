Martes 30 de septiembre de 2025
Al Dia

AN debatirá acuerdo en resguardo de pescadores venezolanos en el mar Caribe

La Asamblea Nacional realizará este martes 30 de septiembre a las 2:30 de la tarde una sesión ordinaria en la…

Por Ernestina García

AN debatirá acuerdo en resguardo de pescadores venezolanos en el mar Caribe
La Asamblea Nacional realizará este martes 30 de septiembre a las 2:30 de la tarde una sesión ordinaria en la que se discutirá, en segunda instancia el Proyecto de Acuerdo en resguardo y defensa de los Pescadores venezolanos en el Mar Caribe.

Los parlamentarios también realizarán la segunda discusión del Proyecto de la Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia.

Además se someterá a consideración como tercer punto en orden del día autorizar la condecoración «Orden de Amistad» a la Alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Teresa Meléndez Rivas, por parte del Gobierno de la Federación de Rusia, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 187 numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Noticia al Día/UR

