AN debatirá acuerdo en resguardo de pescadores venezolanos en el mar Caribe

La Asamblea Nacional realizará este martes 30 de septiembre a las 2:30 de la tarde una sesión ordinaria en la que se discutirá, en segunda instancia el Proyecto de Acuerdo en resguardo y defensa de los Pescadores venezolanos en el Mar Caribe.

Los parlamentarios también realizarán la segunda discusión del Proyecto de la Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia.

Además se someterá a consideración como tercer punto en orden del día autorizar la condecoración «Orden de Amistad» a la Alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Teresa Meléndez Rivas, por parte del Gobierno de la Federación de Rusia, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 187 numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

