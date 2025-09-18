AN discutirá este jueves tres puntos relacionados con la soberanía nacional

Este jueves 18 de septiembre, la Asamblea Nacional tiene previsto debatir tres asuntos de relevancia vinculados a la defensa de la soberanía nacional y las relaciones internacionales de Venezuela.

El primer punto en la agenda contempla el análisis de un proyecto de acuerdo que respalda la conformación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, como parte de los mecanismos legislativos establecidos para fortalecer la institucionalidad en esta materia.

En segundo lugar, se realizará la primera discusión del proyecto de ley que aprueba el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y la Federación de Rusia, con el objetivo de consolidar vínculos bilaterales en áreas clave para el desarrollo nacional.

Finalmente, se someterá a debate un proyecto de acuerdo que expresa la condena del Parlamento venezolano ante el ataque realizado por Israel contra el Estado de Qatar, en defensa del principio de respeto a la soberanía de las naciones.

Estos puntos serán tratados conforme al reglamento interno del cuerpo legislativo, en el marco de sus atribuciones constitucionales.

Noticia al Día / VTV