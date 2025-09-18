Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

AN discutirá este jueves tres puntos relacionados con la soberanía nacional

El primer punto en la agenda contempla el análisis de un proyecto de acuerdo que respalda la conformación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, como parte de los mecanismos legislativos establecidos para fortalecer la institucionalidad en esta materia

Por Andrea Guerrero

AN discutirá este jueves tres puntos relacionados con la soberanía nacional
Foto: AN
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este jueves 18 de septiembre, la Asamblea Nacional tiene previsto debatir tres asuntos de relevancia vinculados a la defensa de la soberanía nacional y las relaciones internacionales de Venezuela.

El primer punto en la agenda contempla el análisis de un proyecto de acuerdo que respalda la conformación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, como parte de los mecanismos legislativos establecidos para fortalecer la institucionalidad en esta materia.

En segundo lugar, se realizará la primera discusión del proyecto de ley que aprueba el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y la Federación de Rusia, con el objetivo de consolidar vínculos bilaterales en áreas clave para el desarrollo nacional.

Finalmente, se someterá a debate un proyecto de acuerdo que expresa la condena del Parlamento venezolano ante el ataque realizado por Israel contra el Estado de Qatar, en defensa del principio de respeto a la soberanía de las naciones.

Estos puntos serán tratados conforme al reglamento interno del cuerpo legislativo, en el marco de sus atribuciones constitucionales.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Ruta “Santo Trujillano Dr. José Gregorio Hernández”, un viaje al corazón de la fe y la humildad

Ruta “Santo Trujillano Dr. José Gregorio Hernández”, un viaje al corazón de la fe y la humildad

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Persiste la lluvia en Maracaibo

Persiste la lluvia en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

AN discutirá este jueves tres puntos relacionados con la soberanía nacional

El primer punto en la agenda contempla el análisis de un proyecto de acuerdo que respalda la conformación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, como parte de los mecanismos legislativos establecidos para fortalecer la institucionalidad en esta materia
Al Dia

Cinco municipios del Zulia azotados por tormenta eléctrica con fuertes lluvias de cinco horas

Antes del amanecer se habían acumulado 12 litros de agua x metro² en el pluviómetro de Los Haticos.
Al Dia

Ronald Acuña Jr. alcanzó los 900 imparables en las Grandes Ligas

El criollo llegó a los 902 indiscutibles en la noche de este miércoles
Al Dia

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Maracaibo tierra de milagros, lugar donde la fe y gracia de Dios se desborda

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025