AN en sesión ordinaria este martes #11Mar para debatir sobre lobby de la ExxonMobil contra otras compañías que operan en el país

Este martes 11 de marzo se realiza una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional debate sobre el lobby de la empresa estadounidense ExxonMobil contra compañías petroleras extranjeras que operan en la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates del Palacio Federal Legislativo.

Cabe destacar que este lunes 10 de marzo, la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez presentó, en conferencia de prensa, un documento de la ExxonMobil denominado

“Sanciones en el petróleo de Venezuela, menos dinero significa menos poder”, en donde se reflejan planes fascistas de desestabilización contra nuestro país, dejando al descubierto las acciones de esta empresa estadounidense para incentivar el cese de las operaciones de la Chevron en nuestro país.

