Analí Suárez y Ángel Carrión se colgaron las primeras doradas para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

En el arranque de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025, la delegación del Zulia conquistó par de medallas de…

Por Daniel García

Analí Suárez y Ángel Carrión se colgaron las primeras doradas para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles
En el arranque de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025, la delegación del Zulia conquistó par de medallas de oro a través de los atletas Ángel Carrión y Analí Suárez.

Analí Suárez, representante del municipio San Francisco, se alzó con la medalla de oro en la modalidad de manos libres, categoría 9-10 años, durante los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025, celebrados en Coro, estado Falcón.

Con una rutina destacada por su precisión y expresividad, Suárez obtuvo un puntaje de 8.300, superando a las representantes de Táchira y Miranda.

Por su parte, Ángel Carrión, de Taekwondo (Kyorugi, -37 kg), venció por nocaut técnico 12-0 al representante del Distrito Capital en el Gimnasio Nicolás Ojeda, estado Yaracuy.

Este triunfo representa dos de las cuatro medallas doradas para la delegación zuliana, que suma además dos de plata y diez de bronce en la justa deportiva, ocupando el undécimo puesto del medallero general.

