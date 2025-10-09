Andrea Rubio, Miss International 2023 regresa a Japón como anfitriona del certamen 2025

La modelo y comunicadora venezolana Andrea Rubio, celebrará su regreso a Japón de una forma muy especial: será la anfitriona del Miss International 2025.

Rubio, quien se convirtió en la novena venezolana en ganar la corona de este certamen de belleza asiático en 2023, expresó su emoción por volver al país por tercer año consecutivo.

Un regreso con triple Rol y coincidencia especial



En sus historias de Instagram, la venezolana compartió la noticia: «Finally, señores, ya les puedo contar que nos vamos a Japón. Tercer año consecutivo, no lo puedo creer. Estuvimos primer año como candidata, segundo como reina y ahora como host», comentó.

Además, reveló una increíble coincidencia que hace este regreso aún más especial:

«Y no saben las vainas de la vida que son muy increíbles, y es que, chama, es el día de mi cumpleaños. O sea, la noche final es el día de mi cumpleaños… Estoy demasiado contenta», agregó.

Rubio prometió a sus seguidores que los mantendrá al tanto de toda la experiencia: «Les estaré contando todo y llevándolos conmigo a Japón, que no me suelte la mano nuncaaaaa».

Las funciones de Andrea en la gala



La Organización Miss International confirmó en sus redes sociales el rol ampliado de Andrea Rubio. Además de conducir la gala final del certamen de belleza, su participación incluirá:

Reportar las actividades diarias en vivo desde Japón a través de su canal.

Compartir la información interna, datos curiosos y detalles que surjan en el camino hacia la noche final. El concurso, que se realiza anualmente en Tokio, busca aumentar su impacto mediático este año. Con este objetivo, la organización anunció un cambio de formato para adecuarse más al estilo actual de este tipo de competencias.

El concurso, que se realiza anualmente en Tokio, busca aumentar su impacto mediático este año. Con este objetivo, la organización anunció un cambio de formato para adecuarse más al estilo actual de este tipo de competencias.

Noticia al Día/El Luchador