Andrés Parra no actuará más: "No soy mi profesión"

El reconocido actor colombiano Andrés Parra —famoso por haber dado vida a figuras que marcaron la historia de América Latina— dejó a más de uno con la boca abierta tras revelar que podría estar viviendo los últimos capítulos de su carrera actoral.

Durante una íntima conversación con la periodista Eva Rey, en su programa ‘Desnúdate con Eva’, Parra, de 47 años, confesó que los dos proyectos en los que trabaja actualmente podrían ser los últimos. Aunque no soltó prenda sobre los detalles —por asuntos de confidencialidad—, dejó claro que no se trata de un retiro forzado por agotamiento o falta de oportunidades, sino de una transformación personal profunda que inició durante la pandemia.

Parra explicó que este posible adiós no es una decisión súbita, sino el fruto de una etapa de introspección, marcada por la meditación y una búsqueda espiritual que le cambió la mirada sobre la vida. Confesó que ya no ve la actuación como el eje central de su felicidad.

“Yo me hago actor para sanar los traumas. Se sanan y es como decirle a la actuación: ‘Gracias’, y la actuación diciéndome: ‘Sí, ya no tengo nada más que hacer por ti’. En este mismo momento me acabo de dar cuenta que ella me está diciendo: ‘Andicito, terminó mi labor. Ahora te toca seguir solo, como es’”.