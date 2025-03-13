Andrius se perfila como nueva promesa de la salsa desde el Zulia: Presentó su primer tema "Ella"

El joven promesa de la salsa, Andrius, visitó a nuestra redacción para dar a conocer el lanzamiento de su tema inédito "Ella", con el cual espera acaparar el público desde su tierra zuliana.

El joven promesa cantante de salsa al estilo de Los Adolescentes realizó algunas presentaciones en la ciudad de Medellín, Colombia, con el apoyo del sello discográfico INC Dinastía donde fue de gran aceptación por parte del público colombiano. En nuestra región ha tenido varias presentaciones en eventos importantes. Estuvo hoy en la redacción acompañado de su progenitora, Sikiu Finol, su manager D La Torre y Erwing Caspersen su representante de medios.

Foto: H. Manzanilla

Andrius con solo 14 años de edad, se perfila como un nuevo talento zuliano que se proyecta a representar el género salsa hecho en Venezuela. "Ella" es un tema de su autoría que a juicio de los entendidos está bien producido musicalmente por lo pegajoso de su lírica.

A través de las redes sociales el público ha comenzando a disfrutar de un audiovisual dirigido por Mosky Videos, que se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming musical.

De la mano de Humilfono Inc, Andrius ,comienza una nueva etapa en su carrera, en donde espera llenar de buena salsa desde este 2025 a un público que está ávido de este genero representado en las nuevas generaciones.

Noticia al Día