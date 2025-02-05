Ángela Aguilar, Camilo, Danny Ocean actuarán en Premio Lo Nuestro 2025

Univisión anunció el miércoles una serie de artistas que actuarán en la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025, incluyendo a Ángela Aguilar, Arthur Hanlon, Camilo y Carín León. La gala se llevará a cabo el jueves 20 de febrero y también contará con otros artistas confirmados como Danny Ocean, Darell, Kapo, Natti Natasha, Yami Safdie y Yotuel.

La gala se transmitirá a las 8 p.m. ET por Univision, UNIMÁS y Vix.

Becky G y Carín León encabezan la lista de nominados de este año, con 10 nominaciones cada uno. Les siguen Shakira y Myke Towers con nueve menciones cada cual, y con ocho Ángela Aguilar, Emilia, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar.

Las nominaciones “se basan en la reproducción en las estaciones de Uforia y toman en cuenta el tiempo al aire en Univision Radio, los datos de streaming y la evaluación de un Comité de Televisión compuesto por expertos de la industria musical y del entretenimiento”, según un comunicado de prensa. Mira la lista completa de nominados aquí.

Como anunció Billboard previamente, La India, Alejandro Fernández y Manuel Alejandro recibirán premios especiales durante el espectáculo.

La India será reconocida con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria por sus contribuciones a la música latina. Fernández será honrado con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por su perdurable legado en la música mexicana y más allá. Y el compositor y productor español Manuel Alejandro recibirá el Premio Lo Nuestro Visionario por su carrera de seis décadas.

Conducida por Laura Pausini, Thalia y Alejandro Espinoza, la ceremonia este año tiene por lema “Uniendo Generaciones” en honor a los artistas, canciones y álbumes que conectan el pasado, el presente y el futuro de la música latina.

Noticia al Día / Billboard