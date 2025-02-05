Lunes 18 de agosto de 2025
Ángela Aguilar, Camilo, Danny Ocean actuarán en Premio Lo Nuestro 2025

La ceremonia se transmitirá el jueves 20 de febrero por Univisión

Por Andrea Guerrero

Ángela Aguilar, Camilo, Danny Ocean actuarán en Premio Lo Nuestro 2025
Foto: Agencia
Univisión anunció el miércoles una serie de artistas que actuarán en la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025, incluyendo a Ángela Aguilar, Arthur Hanlon, Camilo y Carín León. La gala se llevará a cabo el jueves 20 de febrero y también contará con otros artistas confirmados como Danny Ocean, Darell, Kapo, Natti Natasha, Yami Safdie y Yotuel.

La gala se transmitirá a las 8 p.m. ET por Univision, UNIMÁS y Vix.

Becky G y Carín León encabezan la lista de nominados de este año, con 10 nominaciones cada uno. Les siguen Shakira y Myke Towers con nueve menciones cada cual, y con ocho Ángela Aguilar, Emilia, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar.

Las nominaciones “se basan en la reproducción en las estaciones de Uforia y toman en cuenta el tiempo al aire en Univision Radio, los datos de streaming y la evaluación de un Comité de Televisión compuesto por expertos de la industria musical y del entretenimiento”, según un comunicado de prensa. Mira la lista completa de nominados aquí.

Como anunció Billboard previamente, La India, Alejandro Fernández y Manuel Alejandro recibirán premios especiales durante el espectáculo.

La India será reconocida con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria por sus contribuciones a la música latina. Fernández será honrado con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por su perdurable legado en la música mexicana y más allá. Y el compositor y productor español Manuel Alejandro recibirá el Premio Lo Nuestro Visionario por su carrera de seis décadas.

Conducida por Laura Pausini, Thalia y Alejandro Espinoza, la ceremonia este año tiene por lema “Uniendo Generaciones” en honor a los artistas, canciones y álbumes que conectan el pasado, el presente y el futuro de la música latina.

Noticia al Día / Billboard

