Anish Sarkar, el niño más joven en ingresar al ranking mundial de ajedrez

Un niño de tres años originario de la India, se convirtió en el jugador de ajedrez más joven en ingresar al ranking mundial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). El jovencito ajedrecista llamado Anish Sarkar, logró la hazaña histórica luego de finalizar en el vigésimo cuarto puesto, en una competición de menores entre nueve y 13 años en el que participaron 140 competidores.

"¡Un saludo a Anish Sarkar, de 3 años, de la India, el ajedrecista más joven del mundo!", publicó este sábado 2 de noviembre en redes sociales la FIDE, indicando que el menor nació el 26 de enero de 2021,

Su entrada a la clasificación mundial se produce tras su participación en dos campeonatos abiertos de ajedrez en el estado de Bengala Occidental, en el Este de la India, en los que participó en las categorías sub-9 y sub-13.

Sarkar tuvo que competir con oponentes de hasta nueve años, obteniendo 5,5 puntos de 8 posibles, sumando también cinco victorias, unas tablas y dos derrotas. Asimismo, logró derrotar en las rondas finales a dos oponentes que forman parte de la clasificación mundial.

Más tarde, participó en otro torneo para menores de trece años, en el que firmó una actuación más discreta, donde solo obtuvo una victoria y tres tablas en ocho partidas, suficiente para cumplir los requisitos e inscribir su nombre al listado mundial, tras medirse en ambas competiciones a cinco oponentes dentro del ranking.

La entrada de Sarkar en el ranking mundial, que actualmente encabeza el noruego Magnus Carlsen, con 2.831 puntos, se produce en un momento en que el ajedrez indio vive una época de gran esplendor, con dos jugadores en entre los cinco mejores del mundo.

Anish Sarkar.

3 years & 8 months old.



The youngest ever FIDE rated player.

A 1555 rating



At the age of 69 I think I play at a level of 1500.



I better play him while I can still keep up for a few moves..!#IndianChess



Anish Sarkar rating. pic.twitter.com/7L5oVUx781 — @Shivrajan97 (@shivrajan97) November 2, 2024

