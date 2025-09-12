Antes de que llegue la Feria de la Chinita: Un centenar de camiones recogerán la basura en Maracaibo

Un centenar de camiones estarán disponibles en Maracaibo para recoger la basura antes

El alcalde Maracaibo, Gian Carlo Di Martino anunció que, antes de iniciarse la Feria de la Chinita llegarán 70 nuevas unidades de recolección de basura para completar un centenar que estarán disponibles para prestar el servicio en la ciudad.

Las nuevas unidades se sumarán a los 30 camiones ya operativos, alcanzando un total de 100 unidades disponibles para la fecha.

“Antes de la feria de la Feria de la Chinita llegarán a Maracaibo 70 nuevos camiones para el aseo urbano”, anunció el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, durante una Jornada Social realizada el pasado miércoles 10 de septiembre.

Dijo el burgomaestre que: “El objetivo de la gestión municipal es llegar a 150 camiones para enero de 2026 y optimizar las rutas garantizando la efectividad del servicio”, refirió

A la fecha no es posible oficializar el cronograma exacto de recolección de desechos y destacó que se están atendiendo puntos críticos de acumulación de basura intensificando los operativos de limpieza tanto en el oeste como en el este de la ciudad.

“La recolección de basura actual incluye lugares donde históricamente se acumulan grandes cantidades de desechos sólidos, como el antiguo rectorado de la Universidad del Zulia y las adyacencias del estadio Alejandro Borges”, expresó Di Martino.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía