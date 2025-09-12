Viernes 12 de septiembre de 2025
Al Dia

Antes de que llegue la Feria de la Chinita: Un centenar de camiones recogerán la basura en Maracaibo

La autoridad municipal informó que se está llevando a cabo la retención de los llamados “burreros”, personas que utilizan animales para recolectar basura

Por Javier Sanchez

Un centenar de camiones estarán disponibles en Maracaibo para recoger la basura antes

El alcalde Maracaibo, Gian Carlo Di Martino anunció que, antes de iniciarse la Feria de la Chinita llegarán 70 nuevas unidades de recolección de basura para completar un centenar que estarán disponibles para prestar el servicio en la ciudad.

Las nuevas unidades se sumarán a los 30 camiones ya operativos, alcanzando un total de 100 unidades disponibles para la fecha.

“Antes de la feria de la Feria de la Chinita llegarán a Maracaibo 70 nuevos camiones para el aseo urbano”, anunció el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, durante una Jornada Social realizada el pasado miércoles 10 de septiembre.
Dijo el burgomaestre que: “El objetivo de la gestión municipal es llegar a 150 camiones para enero de 2026 y optimizar las rutas garantizando la efectividad del servicio”, refirió

A la fecha no es posible oficializar el cronograma exacto de recolección de desechos y destacó que se están atendiendo puntos críticos de acumulación de basura intensificando los operativos de limpieza tanto en el oeste como en el este de la ciudad.
“La recolección de basura actual incluye lugares donde históricamente se acumulan grandes cantidades de desechos sólidos, como el antiguo rectorado de la Universidad del Zulia y las adyacencias del estadio Alejandro Borges”, expresó Di Martino.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía

Noticias Relacionadas

Al Dia

Antes de que llegue la Feria de la Chinita: Un centenar de camiones recogerán la basura en Maracaibo

La autoridad municipal informó que se está llevando a cabo la retención de los llamados “burreros”, personas que utilizan animales para recolectar basura
Al Dia

Cuerpo de Bomberos junto al CICPC y Protección Civil inspeccionan zona de la explosión

A primera hora, alrededor de 18 efectivos del CICPC se encontraban en el lugar del siniestro, evaluando la zona junto a Bomberos y funcionarios de Protección Civil para realizar una inspección en la zona
Al Dia

Copa Airlines trabaja para restablecer todas sus rutas en Venezuela

El gerente de la aerolínea explicó que ya cuentan con dos frecuencias diarias a Maiquetía, y están en trámites con la autoridad aeronáutica para poder iniciar la tercera

Al Dia

Corpoelec ejecutó trabajos de mantenimiento en la red de distribución para beneficiar a más de 10 mil zulianos

La empresa eléctrica realizó adecuaciones en el circuito Hospital Clínico, asociado a la subestación eléctrica Tarabas

