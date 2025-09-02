Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

Antonella Squettino: la venezolana que abrió las puertas del scouting femenino en la MLB

La venezolana es responsable de evaluar prospectos locales e identificar talento emergente para los Medias Rojas de Boston

Por Daniel García

Antonella Squettino: la venezolana que abrió las puertas del scouting femenino en la MLB
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En una entrevista difundida por la periodista deportiva Tiffany Cornejo en el programa radial Café Deportivo, se conoció la inspiradora historia de Antonella Squettino, quien se convirtió en la primera mujer en Venezuela en firmar un contrato como scout profesional con los Medias Rojas de Boston, organización perteneciente a las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

En su entrevista, Squettino reveló que tomó conciencia de la magnitud de su nombramiento gracias a una compañera que llevaba años colaborando con su padre como scout. “Yo fui la primera mujer contratada por un equipo de Grandes Ligas aquí en Venezuela, y me enteré porque otra mujer que estaba conmigo en el terreno me lo dijo”, relató.

Squettino, sin experiencia previa ni vínculos familiares con el beisbol profesional, logró abrirse paso en el exigente mundo del scouting gracias a su pasión por el deporte, su disciplina y capacidad para aprender de forma autodidacta.

“Estaba en casa, revisando LinkedIn, y le dije a mi hermano: ‘Mira, hay una vacante para ser scout de los Medias Rojas de Boston’. Él me preguntó si sabía lo que era un scout, y le respondí que no, pero que el anuncio pedía inglés, sin experiencia y disposición para aprender… y eso sí lo tenía”, relató. Lo que comenzó como una conversación casual terminó en una llamada inesperada, los responsables del contrato se comunicaron con ella tras postularse, marcando el inicio de una historia que rompió esquemas

Desde Venezuela, es la responsable de evaluar prospectos locales, identificar talento emergente y reportar sobre jugadores con potencial para desarrollarse en el sistema de ligas menores de la MLB, formando parte del engranaje silencioso del beisbol profesional.

“A Antonella solo le bastaron sus ganas de aprender del maravilloso mundo del deporte para llegar a trabajar desde Venezuela con una de las principales organizaciones de la MLB”, expresó Tiffany Cornejo en el video publicado en su cuenta oficial.

La historia de Squettino no solo representa un avance en materia de inclusión de género en el beisbol profesional, sino también una reivindicación del talento femenino en áreas técnicas y estratégicas del deporte. Su incorporación al equipo de scouting de Boston refuerza el compromiso de la organización con la diversidad y el desarrollo global del beisbol.

Desde el programa Café Deportivo, donde se compartió parte de su testimonio, se destacó el valor de su trayectoria como ejemplo para nuevas generaciones de mujeres que aspiran a ocupar espacios de liderazgo en el deporte venezolano.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Caso Valeria Afanador: La investigación se enreda en inconsistencias tras el hallazgo del cuerpo

Caso Valeria Afanador: La investigación se enreda en inconsistencias tras el hallazgo del cuerpo

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

El Mercado Santa Rosalía busca renacer tras años de abandono

El Mercado Santa Rosalía busca renacer tras años de abandono

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

Noticias Relacionadas

Al Dia

Antonella Squettino: la venezolana que abrió las puertas del scouting femenino en la MLB

La venezolana es responsable de evaluar prospectos locales e identificar talento emergente para los Medias Rojas de Boston
Al Dia

El resurgir de McLaren en Fórmula 1: La escudería que pasó de no tener patrocinio a dominar la categoría

En la temporada 2025 de Fórmula 1, el equipo McLaren ha demostrado un notable rendimiento que ha captado la atención de aficionados y expertos por igual. Los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri han sido fundamentales en este resurgimiento, acumulando un total de 96 y 49 puntos respectivamente.

Al Dia

Trump anuncia el traslado del Comando Espacial de Estados Unidos a Alabama

Trump está revirtiendo la decisión de la era Biden de mantenerlo en Colorado.
Al Dia

En video Sheila Ortega recibió cálida bienvenida de Alfredito Maracaibo en Santa Lucía con una "cerveza bien fría"

heila Ortega recibió cálida bienvenida de Alfredito en Santa Lucía, Maracaibo Maracaibo – La actriz de cine para adultos venezolana…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025