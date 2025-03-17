Anuncian bono especial para jubilados en Patria

Este lunes, 17 de marzo inició el pago del Bono Contra la Guerra Económica, correspondiente al mes en curso, mismo que es asignado para el personal jubilado de la administración pública, a través de la Plataforma Patria.

El monto del bono es de 6.005,00 bolívares o 90 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

"Monedero Patria: Crédito por Bs. 6.005 por concepto de bono Contra la Guerra Económica (marzo de 2025)", reza el mensaje que les llega a los beneficiarios.

