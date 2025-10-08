Anuncian creación de la Condecoración Orden Honor al Mérito Deportivo Francisco “Morochito” Rodríguez

El Ministerio del Poder Popular para el Deporte anunció la creación de la Condecoración Orden Honor al Mérito Deportivo Francisco “Morochito” Rodríguez, en homenaje al primer medallista de oro olímpico de Venezuela y figura emblemática del deporte nacional.

Esta nueva distinción tiene como objetivo reconocer a atletas, entrenadores, dirigentes y personalidades que hayan contribuido de manera excepcional al desarrollo y la promoción del deporte en el país, siguiendo el legado de excelencia, disciplina y compromiso patriótico que caracterizó a Francisco “Morochito” Rodríguez.

Rodríguez, oriundo de Cumaná, estado Sucre, hizo historia al conquistar la medalla de oro en boxeo durante los Juegos Olímpicos de México 1968, convirtiéndose en el primer venezolano en alcanzar la máxima gloria olímpica. Su hazaña marcó un hito en el deporte nacional y lo consolidó como símbolo de inspiración para generaciones de atletas.

La condecoración será otorgada en actos oficiales y contemplará diversas categorías, abarcando tanto el alto rendimiento como el deporte comunitario, en reconocimiento al esfuerzo colectivo por fortalecer la identidad deportiva venezolana.

