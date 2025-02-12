Anuncian Plan de Vialidad trimestral en las vías urbanas y rurales del Zulia

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó los recursos para impulsar en el Zulia un Plan de Vialidad trimestral para el estado Zulia, que incluye la mejora de vías principales y rurales.

Así lo informó el presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), G/J Néstor Reverol, durante una reunión con los representantes de las instituciones del Gobierno Bolivariano en el estado.

Destacó que dicho plan lo llevarán a cabo con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Reactivación agrícola

Durante el encuentro, afirmó que se reunirá con el nuevo ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, Julio León Heredia, para reactivar el Comité Agrícola y Pecuario de la región, y, a su vez, hacer entrega de títulos de tierra.

“Para designar subcomisiones que nos permitan impulsar el desarrollo en esos sectores”, dijo Reverol.

Avances en la atención de servicio públicos

Asimismo, las instituciones del Gobierno Bolivariano en la entidad zuliana evaluaron las estadísticas del Sistema 1×10 del Buen Gobierno en materia de servicios públicos, salud y educación.

“Trabajando junto a los cuatro niveles del gobierno estamos alcanzado la transformación del Zulia Pa’ Vos”, concluyó Reverol.

Nota de Prensa Corpozulia