Anuncian precipitaciones en Zulia y otros estados este martes 13-May

La mañana de este martes, 13 de mayo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció mantos nubosos y precipitaciones en zonas de Zulia y otros estados del país.

Según el balance del organismo: Prevalece nubosidad parcial de tipo estratiforme y zonas despejada en buena parte del país; exceptuando, al sur de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, noreste de Apure, oeste de Barinas, Portuguesa, norte de Falcón, los Andes y Zulia, donde se observan mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales.

Asimismo, en cuanto a las temperaturas para la región zuliana, el Inameh anunció máximas de 30 grados Celsius (°C) y mínimas de 26 °C.

Lee también: Se esperan lluvias en el Zulia este domingo 11-May

Noticia al Día