Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Apareció ‘Coco’ luego de 41 días: Lo tenían bajo resguardo

La mascota estaba extraviada desde el pasado 18 de septiembre, y su familia no perdió la esperanza de ubicarlo sano y salvo. Coco tuvo la suerte de ser encontrado por personas buenas que lo mantuvieron resguardado y hoy volvió a casa.

Por Candy Valbuena

Apareció ‘Coco’ luego de 41 días: Lo tenían bajo resguardo
Coco volvió a su casa, sano y salvo. Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde el pasado 18 de septiembre fue reportada la desaparición de un perrito de nombre ‘Coco’, propiedad de una familia en el sector Cuatricentenario, en Maracaibo y este miércoles, 29 de octubre, luego de 41 días lo tienen nuevamente en sus brazos.

Tal como lo dio a conocer su dueña, Anggel Cabrera, quien agradeció a Noticia al Día por la difusión de la información del extravío de su mascota, así como a las personas que lo mantuvieron bajo resguardo y lo trataron bien. "Gracias a ustedes como medio de comunicación y a las personas que lo tenían, ya Coco está en casa", expresó emocionada.

Este fue un final feliz, pues a pesar de lo larga que se tornó la espera, Coco volvió sano y salvo a los brazos de su familia, que no perdió la esperanza de encontrarlo ni por un momento y confiados en que aparecería.

A diario, llegan denuncias de desaparición de mascotas a la redacción de Noticia al Día, mismas que son difundidas en apoyo a las familias afectadas, y que es parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación y el servicio público a la comunidad.

Coco luce cómodo en casa. Foto: Cortesía

Lee también: Buscan a Coco: perrito extraviado desde el 18 de septiembre en Cuatricentenario

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 312 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (14%, 288 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 257 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 247 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (8%, 175 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 120 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 115 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 108 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 102 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 79 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 71 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 65 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 56 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (3%, 55 Votos)
  • Popular 95.5 FM (3%, 54 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 9 Votos)

Votantes totales: 2.113

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Maracaibo celebra el Congreso Internacional del Carbón 2025

Maracaibo celebra el Congreso Internacional del Carbón 2025

Preso hampón por hurtar lámparas en el monumento a San José Gregorio Hernández en 5 de Julio

Preso hampón por hurtar lámparas en el monumento a San José Gregorio Hernández en 5 de Julio

Noche de Brujas en Venezuela: Una manera que usan los jóvenes para hacer fiestas de disfraces

Noche de Brujas en Venezuela: Una manera que usan los jóvenes para hacer fiestas de disfraces

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

El papa León XIV insta a las autoridades "a hacer todo lo posible" por las poblaciones afectadas por el paso del huracán Melissa

El huracán Melissa, categoría 3, tocó tierra en el oriente de Cuba a las 7:10 UTC de este miércoles acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y una gran marejada ciclónica, liego de atravesar el martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves daños en la infraestructura. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".
Al Dia

Águilas sube al segundo lugar de la tabla en la LVBP

Los rapaces ostentan marca de tres victorias consecutivas que le dan el impulso para tomar la segunda posición de la clasificación en la campaña 2025-2026 de la pelota criolla
Al Dia

Odontólogo zuliana participa en la primera expo Sonrisa con Propósito que se realizará en Caracas los días 8 y 7-Nov

El Colegio de Odontólogos de Venezuela presenta la primera expo ‘Sonrisa con Propósito

Zulia

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

El Pintor de los Gaiteros y su hijo son dos artistas que desde temprana edad cada uno ha dejado una huella en la cultura zuliana 

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025