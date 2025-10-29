Apareció ‘Coco’ luego de 41 días: Lo tenían bajo resguardo

Desde el pasado 18 de septiembre fue reportada la desaparición de un perrito de nombre ‘Coco’, propiedad de una familia en el sector Cuatricentenario, en Maracaibo y este miércoles, 29 de octubre, luego de 41 días lo tienen nuevamente en sus brazos.

Tal como lo dio a conocer su dueña, Anggel Cabrera, quien agradeció a Noticia al Día por la difusión de la información del extravío de su mascota, así como a las personas que lo mantuvieron bajo resguardo y lo trataron bien. "Gracias a ustedes como medio de comunicación y a las personas que lo tenían, ya Coco está en casa", expresó emocionada.

Este fue un final feliz, pues a pesar de lo larga que se tornó la espera, Coco volvió sano y salvo a los brazos de su familia, que no perdió la esperanza de encontrarlo ni por un momento y confiados en que aparecería.

A diario, llegan denuncias de desaparición de mascotas a la redacción de Noticia al Día, mismas que son difundidas en apoyo a las familias afectadas, y que es parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación y el servicio público a la comunidad.

Coco luce cómodo en casa. Foto: Cortesía

Lee también: Buscan a Coco: perrito extraviado desde el 18 de septiembre en Cuatricentenario

Noticia al Día