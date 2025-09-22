Con inmensa alegría y gratitud, la comunidad del municipio Cardenal Quintero en el estado Mérida, anunció hoy la recuperación de la reliquia de tercer grado de San Carlo Acutis, la cual había sido reportada como desaparecida. Este feliz hallazgo es considerado una bendición para la comunidad católica, que mantuvo la fe y la esperanza en su regreso.

La aparición de la reliquia fue posible gracias a la valiosa labor del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) , en un esfuerzo conjunto con el apoyo constante de los habitantes de la comunidad de Santo Domingo.

La parroquia local expresó su profunda gratitud a la intervención divina ya todos los que colaboraron en el proceso de búsqueda. "Damos infinitas gracias a Dios ya la intercesión de nuestro santo patrono, así como al CICPC por su valiosa labor ya toda la comunidad de Santo Domingo por su apoyo y preocupación constante", señalaron los líderes parroquiales.

El regreso de la reliquia de San Carlo Acutis, conocido como el "ciberapóstol de la Eucaristía", no solo representa la recuperación de un objeto de fe, sino también un llamado a la conciencia. La comunidad hizo un llamado enfático para que este tipo de incidentes no se repitan en el futuro. "Hacemos un llamado a que nunca más se repitan hurtos en espacios sagrados, y renovamos nuestro compromiso de cuidar con amor lo que fortalece nuestra fe", concluyeron, reafirmando la importancia de proteger los bienes espirituales que unen a los fieles.

La reliquia, que ahora se encuentra segura, es un poderoso recordatorio de la devoción y el legado de este santo joven, y su regreso marca un momento de profunda celebración y renovación de la fe para todos los creyentes en la región.

