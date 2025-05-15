Aplazadas por un día las negociaciones entre Rusia y Ucrania

Vladímir Medinski, el asistente del presidente ruso que encabeza la delegación de Moscú en las negociaciones con representantes de Ucrania, se pronunció este jueves 15 de amyo tras una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en Estambul.

En su discurso Medinski indicó que las negociaciones con la delegación ucraniana se llevarán a cabo el viernes. Según el funcionario, la delegación rusa esperará a la ucraniana para las conversaciones a partir de las 10 de la mañana del 16 de mayo.

La delegación rusa llegó este jueves a Estambul para mantener negociaciones directas con Kiev por primera vez desde el dialogo frustrado en 2022. La idea de reanudar las conversaciones con Ucrania fue propuesta la semana pasada por el presidente ruso, Vladímir Putin.