Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

Aprende cómo funcionan las apuestas deportivas en vivo con Beton Win

¿Cómo funcionan las cuotas? ¿Cuánto tiempo tengo para apostar?

Por Isidro Lopez

Aprende cómo funcionan las apuestas deportivas en vivo con Beton Win
Aprende cómo funcionan las apuestas deportivas en vivo con Beton Win
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las apuestas deportivas son otro de los beneficios que te ofrece este casino todo en uno, aparte del casino en vivo y cientos de tragamonedas. Ahora, si no has apostado en vivo jamás, puede que tengas preguntas al respecto como, ¿Cómo funcionan las cuotas? ¿Cuánto tiempo tengo para apostar? Por eso estamos aquí, para responderlas y que puedas visitar betonwin y apostar por tus favoritos en poco tiempo, tu cuenta también sirve para jugar, así que no necesitas más.

Cuotas

Las cuotas de apuestas deportivas en vivo se diferencian de las que puede haber antes del partido de forma anticipada, porque evolucionan conforme lo hace el juego.

Mientras que las cuotas pre-partido se basan en la información disponible antes del mismo, las cuotas en vivo cambian en segundos, por lo que son menos estables y pueden ser potencialmente más volátiles que las cuotas anticipadas.

En la casa de apuestas deportivas que te mencionamos, siempre hay algún evento en vivo disponible en uno de los más de 100 deportes, estas cuotas varían ampliamente dependiendo del deporte y el tipo de apuesta disponible, pero por lo general son muy justas y conformes al mercado de otros países en cuanto a su atractivo.

Diferencias clave entre las cuotas de apuestas en vivo y anticipadas

Las cuotas en vivo son mucho más dinámicas que las cuotas anticipadas, pues mientras que la información sobre la cuál se fijan las cuotas para las apuestas anticipadas suele variar poco y venir de medios especializados en la materia y del desempeño histórico de los deportistas y equipos, las cuotas de las apuestas en vivo vienen de la forma en que se desarrolla el juego.

Una cuota de apuestas anticipadas puede variar de un día a otro si algo cambia pero en las apuestas en  vivo es cuestión de segundos.

Es por eso que debes tener una buena conexión a internet cuando apuestas en vivo porque esto puede ser un determinante en si puedes o no apostar con la cuota que te pareció más atractiva para un evento en particular.

Plazo de apuestas

Las apuestas en vivo son usualmente prop bets, apuestas paralelas que se enfocan en eventos específicos dentro del partido y por ende, tienen una duración limitada y muy específica, por ejemplo, una apuesta en vivo común en fútbol es si uno de los dos equipos involucrados irá a la cabeza en la primera mitad del partido o si va a ganar X equipo por N goles.

Incluso puedes apostar por la cantidad de goles anotados para el minuto 15 en partidos que involucran equipos conocidos por sus goleadores y su rapidez en el campo.

En otros deportes, como las carreras de caballo, puedes apostar al ganador durante la misma carrera, pero las apuestas se cierran en las vueltas finales dependiendo del criterio de la casa de apuestas deportivas.

Puedes saber más al respecto en Beton Win, visita la plataforma y regístrate hoy.

Recomendaciones extra para apostar en vivo

Ya que las apuestas en vivo son tan veloces, procura no estar cansado al momento de apostar, y evita sustancias que puedan nublar tu juicio o apostar en cuando estés triste o muy feliz. Todo esto te ayudará a mantener el enfoque, y evitar que incurras en conductas riesgosas como apostar una suma importante de dinero de una sola vez a un equipo porque eres hincha en lugar de considerar su desempeño anterior.

Tener memoria suficiente en tu dispositivo para evitar que se recaliente y se apague o se cierre la pestaña del navegador súbitamente también es una buena práctica que deberías adoptar para apostar en vivo, pues un error de este tipo puede hacer que pierdas tu chance y cambien las cuotas para cuando te conectes de nuevo.

Bono de apuestas deportivas

Puedes usar cualquier bono de apuestas deportivas que tengas activo durante tus apuestas en vivo si haces una apuesta calificada. Tu bono se aplica directamente a tu apuesta, al menos en Beton Win. No debes hacer nada más, una vez cumples los requisitos del rollover, puedes retirar tus ganancias en dinero real.

Hay tres bonos principales disponibles: el bono de bienvenida que te da 700% hasta 3.000.000 CLP y 30.000 en apuestas gratis (dividido en los primeros 10 depósitos que realices de acuerdo a ciertas condiciones); el bono de apuestas deportivo semanal, que todos los días de la semana te permite acceder a un bono misterioso para apostar en deportes y el programa de lealtad.

Este último es el más atractivo a largo plazo para tus apuestas deportivas en vivo pues te da un cashback escalonado en niveles sobre tus apuestas, apuestas gratis, bonos de depósito e incluso un bono de cumpleaños en los niveles más altos.

Adicionalmente, puede que hayan bonos de apuestas exclusivos para ciertos eventos en vivo e incluso códigos de bono en ciertos canales de comunicación de la casa de apuestas deportivas, échale un vistazo a la página betonwin.org, tal vez acabas de encontrar tu nuevo casino y casa de apuestas favorito.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Mosaicos de la Virgen de Coromoto y San José Gregorio Hernández fueron develados en Roma

Mosaicos de la Virgen de Coromoto y San José Gregorio Hernández fueron develados en Roma

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Azulejos vuelven a una Serie Mundial tras remontar ante Marineros en el séptimo juego

Azulejos vuelven a una Serie Mundial tras remontar ante Marineros en el séptimo juego

Seguros Catatumbo: Comunicado

Seguros Catatumbo: Comunicado

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia

Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia

Noticias Relacionadas

Al Dia

Aprende cómo funcionan las apuestas deportivas en vivo con Beton Win

¿Cómo funcionan las cuotas? ¿Cuánto tiempo tengo para apostar?

Al Dia

Seleccionados temas para escoger la Gaita del Año

Para conocer el listado completo de finalistas, se puede consultar la página oficial del festival, la cual publica la información detallada
Al Dia

Juego entre Águilas y Tigres quedó pospuesto

Inconvenientes en la vía que impidieron la llegada del equipo zuliano a la ciudad de Maracay.
Entretenimiento

El derroche de sensualidad de Diosa Canales al llegar a "La Casa de Alofoke"

Son en total 20 participantes los que hacen parte de la segunda temporada, y la venezolana tratará de llevarse la victoria y seguir expandiendo su carrera en la industria del entretenimiento

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025