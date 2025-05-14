"Aquí está la hija y nieta de todos, bienvenida Maikelys": Presidente Maduro

Luego de la emotiva llegada de la niña Maikelys Espinoza, a territorio venezolano, el presidente de la república, Nicolás Maduro, se pronunció por esta gran entrega.

"Hasta la 1:00 de la madrugada de este miércoles 14 de mayo estuvimos pendientes de todo este procedimiento. Junto a Diosdado Cabello, las diferentes organizaciones de derechos humanos, su madre Yorelis y todas aquellas personas que batallaron para este reencuentro, no descansamos hasta verla llegar", dijo el Presidente en medio del reencuentro.

Maduro, también agradeció al presidente Donald Trump por haberse consumado este acto de justicia. "Diferencias ha habido y las habrá, pero es posible con la bendición de Dios Padre avanzar y resolver muchos asuntos. Aspiro y espero poder rescatar al padre de Maikelys y a los 253 venezolanos que fueron enviados a El Salvador".

Por su parte, la primera combatiente, Cilia Flores, agregó que la liberación de Maikelys los reunió en grande. "En todo momento hubo certeza y firmeza que la niña Maikelys sería devuelta a su madre y familiares. Nunca tuvieron que ser separadas, pero ya está en los brazos de todos nosotros".

