Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

Aquí se pasea a sus anchas el espíritu de Simón Rodríguez: La escuela su alma

El número de alumnos es de 200 y pico

Por Josue Carrillo

Aquí se pasea a sus anchas el espíritu de Simón Rodríguez: La escuela su alma
Aquí se pasea a sus anchas el espíritu de Simón Rodríguez: La escuela su alma
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los recursos de internet nos indican que fue un 28 de octubre de 1944 la inauguración del colegio Simón Rodríguez de Maracaibo, allí en la 2 "El Milagro".

Esta mañana fuimos a visitarlo para mostrarle su fachada y el busto del Maestro de nuestro Libertador, del hombre que cimentó las bases de la educación, dio forma de ciudadanía a aquella sociedad naciente.

Al llegar dos mujeres del personal obrero, con cariño se dedicaban a barrer las hojarascas de los árboles (Ana y Elizabeth) y como portera quien dice orgullosa que tiene 31 años dedicados a la institución. Elizabeth lleva 21 años.

La matrícula

El número de alumnos es de 200 y pico. Cuando llegamos ya los párbulos estaban en sus aulas escuchabdo sus clases. Una paz se sentía en el aire, los pasillos iluminados por el sol de Maracaibo, un jardín interior y en el salón de entrada, a la izquierda el arbolito de Navidad.

El Gran Samuel Robinson

Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez con la distinción que su magisterio amerita.

Este ilustre pensador, pilar fundacional de la educación en Hispanoamérica, vino al mundo en la metrópoli de Caracas, Capitanía General de Venezuela, el 28 de octubre de 1769.

Su vida, que se prolongó hasta 1854, fue una epopeya de ideas tan audaces y rupturistas que le valieron el título de "El Sócrates de Caracas". Su destino, sin embargo, se selló en el crisol de su principal discípulo: Simón Bolívar.

La influencia de Rodríguez sobre el Libertador no fue meramente académica, sino una formación esencial del carácter y el espíritu. Esta deuda moral y filosófica fue reconocida por Bolívar con palabras de inigualable peso y fervor.

Si bien en su carta al General Francisco de Paula Santander (Pallasca, 8 de diciembre de 1823) el Libertador lo celebra como:

"un filósofo consumado, y un patriota sin igual, es el Sócrates de Caracas," es en la carta que le dirige directamente a su maestro, fechada en Pativilca el 19 de enero de 1824, donde Bolívar revela la magnitud de su formación ética y política:

"Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso."

Con esta frase cumbre, Bolívar no solo le rinde tributo, sino que sentencia que el motor de toda la gesta independentista fue sembrado por su maestro. Rodríguez le dio la hoja de ruta y el alma a la causa de la emancipación.

En un continente que necesitaba inventar su propia vía, el maestro proclamó: "O inventamos o erramos". Su legado es, por tanto, el de un visionario que comprendió que la República no solo se ganaba con espadas, sino forjando al ciudadano con una educación radicalmente nueva.

JC

Con recursos de internet

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Windows 10 llegó a su fin: usuarios deben migrar a versiones más seguras

Windows 10 llegó a su fin: usuarios deben migrar a versiones más seguras

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Noticias Relacionadas

Al Dia

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamas al mencionar a Messi: Espera emocionada el reencuentro con sus nietos liberados

Ariel y David Cunio recuperaron la libertad el último lunes como parte del acuerdo entre Israel y el grupo terrorista. “Unas ganas de abrazarlos tengo“, dijo la abuela.
Al Dia

Más de 250 Semáforos "Inteligentes"; seguridad vial con tecnología sustentable para Maracaibo

La capital zuliana da un golpe hacia la modernidad. La Alcaldía de Maracaibo, bajo la dirección del alcalde, lanzó este martes 7 de octubre un ambicioso plan de modernización urbana: La instalación de más de 250 semáforos viales digitales de última generación en los corredores de la ciudad.
Salud

Gingivitis: La enemiga silenciosa de tu sonrisa

Esta patología, causada principalmente por la acumulación de placa bacteriana, afecta a millones de personas en todo el mundo.
Al Dia

El telescopio James Webb analiza el enigmático TOI-4507 b: Un exoplaneta que desafía las teorías astronómicas

El telescopio espacial James Webb se prepara para estudiar TOI-4507 b, un exoplaneta gigante que desafía las teorías actuales sobre la formación y evolución planetaria.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025