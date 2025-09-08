La Armada Nacional de Colombia se encuentra bajo investigación, después de que una de sus unidades disparara contra una lancha en la que se movilizaba la alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda. El trágico incidente dejó un muerto y un escolta gravemente herido.

La víctima fatal ha sido identificada como Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldesa, mientras que un escolta de la Policía resultó herido. Pudo conocerse que la mandataria local salió ilesa del ataque.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó los hechos y lamentó el fallecimiento de Sánchez, atribuyéndolo a un "incumplimiento de los protocolos de seguridad" en un retén oficial en Tumaco. "Busco con todas mis fuerzas que la acción del Estado salve vidas humanas y no al contrario. Es la base de construcción de una seguridad humana", declaró el presidente, asegurando que se hará una investigación rigurosa.

El exsecretario de Gobierno de Nariño, Benildo Estupiñán, fue uno de los primeros en denunciar el suceso públicamente. A través de un video en redes sociales, Estupiñán calificó el incidente como "confuso" y solicitó urgencia en el rescate del herido y en la recuperación del cuerpo del asesor.

Aunque fuentes de la Armada han confirmado a medios de comunicación haber accionado sus proyectiles contra la embarcación, hasta el momento no han emitido un comunicado oficial. La falta de un pronunciamiento agrava la incertidumbre en torno a las circunstancias exactas en que se produjo el ataque.

Arelys Munda

Noticia Al Dia