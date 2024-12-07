Armando Manzanero: El hombre que con su música sigue tocando el corazón y el alma de sus seguidores

A lo largo de más de siete décadas de inspiración y virtudes como sensibilidad, creatividad, visión, constancia, oficio y disciplina, que dieron personalidad artística al maestro Armando Manzanero Canché, nacido el 7 de diciembre de 1935 en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuna de numerosos compositores

hoy cumpliría 89 y sigue tocando el corazón y el alma de sus incontables seguidores.

Con sus éxitos, Adoro, Esta tarde vi llover, Voy a apagar la luz, No, Contigo aprendí, Somos novios, Como yo te amé, Te extraño, Por debajo de la mesa, No sé tú, Nos hizo falta tiempo y Nada personal, es y será siempre considerado uno de los máximos exponentes de la música romántica.



Fue compositor, pianista, intérprete, productor y arreglista; grabó más de 30 discos, realizó programas de radio y televisión, musicalizó películas y temas de su autoría han sido incluidos en diversas cintas.



Manzanero llevó su obra a importantes escenarios nacionales e internacionales como el Lincoln Center y Madison Square Garden en Nueva York, el Memorial en Sao Paulo, el Canecao en Río de Janeiro, y los teatros Colón en Buenos Aires y Teresa Carreño en Caracas. Murió el 28 de diciembre de 2020.



Muestra de su talento son sus más de 600 canciones, de las cuales más de 50 han trascendido a nivel mundial tanto en versiones originales como traducidas, interpretadas en más de 30 idiomas por voces, entre otras, como las de Alejandro Fernández, Alejandro Lerner, Alejandro Sanz, Ana Torroja, Andrea Boccelli, Aranza, Bronco, Café Tacvba, Carlos Rivera, Cristina Aguilera, David Bisbal, Edith Márquez, Elvis Presley, Filippa Giordano, Fito Paez, Francisco Céspedes, Johnny Mathis, José José.

Asimismo con La Original Banda El Limón, Lisset, Luis Miguel, Miguel Bosé, Natalie Cole, Nelson Ned, Omara Portuondo, Pablo Milanés, Paty Cantú, Paul Mauriat, Perry Como, Presuntos Implicados, Raphael, Ricardo Montaner, Roberto Carlos, Tania Libertad y Tony Bennett. Ganó dos Grammy .



