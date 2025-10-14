Martes 14 de octubre de 2025
Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Mientras algunos latinos en el exterior viven anécdotas poco agradables, un colombiano en Australia protagonizó un momento lleno de alegría,…

Por Haroldo Manzanilla

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe
Mientras algunos latinos en el exterior viven anécdotas poco agradables, un colombiano en Australia protagonizó un momento lleno de alegría, ritmo y orgullo nacional gracias a la música parrandera.

Daniel Ocampo, creador de contenido, compartió en sus redes sociales el divertido episodio que vivió en su trabajo, donde logró contagiar a sus compañeros y hasta a su jefe con el sabor de Pastor López.

En su cuenta de Instagram, Ocampo explica que su objetivo es mostrar Australia “a través de los ojos de un montañero”, y esta vez lo hizo de la forma más espontánea posible: pidió a la herramienta de Google en su oficina que reprodujera una canción del icónico artista colombiano.

En cuanto comenzó a sonar la música, el joven no dudó en ponerse a bailar, provocando risas, sorpresa y aplausos entre sus compañeros. Uno de ellos incluso se animó a unirse y le dijo entre risas:
Nunca he hecho esto, pero amo lo que haces. No sé lo que haces, pero me encanta.

El momento más inesperado llegó cuando el jefe del colombiano apareció en medio de la escena. Lejos de reprenderlo, se sumó al ambiente y expresó con entusiasmo:
Amo este ambiente, realmente me gusta mucho.

Intrigado por el ritmo, preguntó qué tipo de música era.
Música parrandera, respondió Ocampo, provocando una sonrisa y una nueva pregunta del jefe: si podía encontrarla en Spotify.

El creador definió la escena como un final inesperado, pero también como una muestra del espíritu colombiano que, incluso lejos de casa, sigue siendo contagioso. Una prueba más de que donde suena Pastor López, la fiesta está garantizada.

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

MTV y la rebeldía juvenil de los 2000

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Si no tengo pa’ comida, menos pa’ pintar la casa

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

