Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Mientras algunos latinos en el exterior viven anécdotas poco agradables, un colombiano en Australia protagonizó un momento lleno de alegría, ritmo y orgullo nacional gracias a la música parrandera.

Daniel Ocampo, creador de contenido, compartió en sus redes sociales el divertido episodio que vivió en su trabajo, donde logró contagiar a sus compañeros y hasta a su jefe con el sabor de Pastor López.

En su cuenta de Instagram, Ocampo explica que su objetivo es mostrar Australia “a través de los ojos de un montañero”, y esta vez lo hizo de la forma más espontánea posible: pidió a la herramienta de Google en su oficina que reprodujera una canción del icónico artista colombiano.

En cuanto comenzó a sonar la música, el joven no dudó en ponerse a bailar, provocando risas, sorpresa y aplausos entre sus compañeros. Uno de ellos incluso se animó a unirse y le dijo entre risas:

Nunca he hecho esto, pero amo lo que haces. No sé lo que haces, pero me encanta.

El momento más inesperado llegó cuando el jefe del colombiano apareció en medio de la escena. Lejos de reprenderlo, se sumó al ambiente y expresó con entusiasmo:

Amo este ambiente, realmente me gusta mucho.

Intrigado por el ritmo, preguntó qué tipo de música era.

Música parrandera, respondió Ocampo, provocando una sonrisa y una nueva pregunta del jefe: si podía encontrarla en Spotify.

El creador definió la escena como un final inesperado, pero también como una muestra del espíritu colombiano que, incluso lejos de casa, sigue siendo contagioso. Una prueba más de que donde suena Pastor López, la fiesta está garantizada.

