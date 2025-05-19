Arranca el pago de los estipendios ‘Somos Venezuela’ y ‘Chamba Juvenil’

Este lunes, 19 de mayo el gobierno nacional dio inició al pago de los estipendios de ‘Somos Venezuela’ y ‘Chamba Juvenil’, correspondientes al mes en curso, a través del Sistema del Carnet de la Patria.

El monto depositado por cada uno de los beneficio es de de 523,10 bolívares o 5,52 dólares de acuerdo a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), según la información difundida a través de Canal Patria Digital.

Foto: Canal Patria Digital

Foto: Canal Patria Digital

Lee también: Sigue cayendo Bono Contra la Guerra Económica ahora para jubilados

Noticia al Día