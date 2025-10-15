Arranca el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica por Patria

Al mediodía de este miércoles, 15 de octubre arrancó el pago del ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ correspondiente al presente mes, a través de la Plataforma Patria.
Este beneficio es asignado por el Ejecutivo nacional a los trabajadores activos de la administración pública.
El monto asignado asciende a los 23.880,00 bolívares o 120 dólares al cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).
