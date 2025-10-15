Miércoles 15 de octubre de 2025
Arranca el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica por Patria

El monto asignado a los trabajadores de la administración pública es de 120 dólares

Por Candy Valbuena

Arranca el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica por Patria
Bonos Patria. Foto: Referencial
Al mediodía de este miércoles, 15 de octubre arrancó el pago del ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ correspondiente al presente mes, a través de la Plataforma Patria.

Este beneficio es asignado por el Ejecutivo nacional a los trabajadores activos de la administración pública.

El monto asignado asciende a los 23.880,00 bolívares o 120 dólares al cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).

Lee también: Sistema Patria activa pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre 

