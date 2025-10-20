Lunes 20 de octubre de 2025
Al Dia

Arrestan a dos hombres por arrojar basura detrás de la Caja Regional en Maracaibo

En una camioneta llevaban todos sus desechos

Por Greily Nuñez

Arrestan a dos hombres por arrojar basura detrás de la Caja Regional en Maracaibo
Dos hombres decidieron salir en la madrugada para arrojar su basura en la calle 83, a la altura de la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en Maracaibo, estado Zulia.

En una camioneta llevaban todos sus desechos y desde ahí comenzaron a tirarla. Sin embargo, los dos hombres quedaron al descubierto, cuando una comisión de Polimaracaibo se percató de la situación y procedió al arresto.

Así lo informó el alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, quien publicó en sus redes sociales el video de la captura de los individuos mientras realizaban la descarga de basura en el lugar. Ambos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público.

Maracaibo merece respeto

La primera autoridad municipal hizo un llamado a la conciencia ciudadana y recordó que el equipo bajo su dirección en la Alcaldía trabaja día y noche para recuperar una ciudad que recibió sumergida en desechos, basura y escombros.

“Maracaibo merece respeto. La limpieza es tarea de todos, y desde la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo no toleraremos más actos que atenten contra la convivencia, el bienestar y el esfuerzo colectivo”, expresó Di Martino.

Nuevas acciones

Por otra parte, el Alcalde informó, que se están investigando nuevas irregularidades relacionadas con el manejo inadecuado de los desechos. Una de ellas, adelantó, ocurre en la zona de Santa Rosa, donde algunos negocios estarían comprando bolsas plásticas usadas a razón de 50 bolívares por kilogramo.
“Esta actividad explica por qué muchas personas rompen las bolsas de basura para extraer las bolsas plásticas y dejan los desechos esparcidos por toda la vía”, señaló Di Martino.

Las autoridades ya realizan un seguimiento a esta práctica. De hecho, durante la semana se detuvo a un ciudadano en la zona de El Milagro, quien proporcionó información clave sobre la compra de bolsas plásticas en Santa Rosa. El caso se encuentra bajo investigación y se aplicarán las sanciones correspondientes.

Desechos en puestos de comida rápida

En relación con los desechos generados por los puestos de comida rápida, el Alcalde informó que se está diseñando una estrategia para abordar la problemática del manejo de la basura en estos comercios.

El principal inconveniente ocurre cuando los vendedores, al finalizar su jornada (entre las 2:00 y 4:00 de la mañana), buscan calles aledañas para depositar sus desechos.

Ante esta situación, la municipalidad evalúa la colocación de contenedores en sectores estratégicos, donde los comerciantes puedan dejar sus residuos de manera ordenada.

El plan contempla que los equipos de recolección municipales retiren la basura de estos contenedores a primera hora del día siguiente, garantizando así un manejo más eficiente de los desechos.

Noticia al Día / Nota de prensa

