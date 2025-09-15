Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Arrestan al "estafador de Tinder": Sí, al mismo que inspiró el documental de Netflix

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por Interpol

Por Candy Valbuena

Arrestan al
Según algunas estimaciones, el estafador de Tinder consiguió hacerse con unos 10 millones de dólares estafando a sus víctimas. Foto: FUENTE EXTERNA
Simon Leviev, reconocido como el "estafador de Tinder", fue arrestado por las autoridades este domingo, 14 de septiembre a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Batumi, Georgia, reportó The Jerusalem Post.

Simon Leviev, reconocido como el "estafador de Tinder". Foto: RRSS

Las fuerzas de seguridad georgianas detuvieron al ciudadano israelí, Simon Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat, quien inspiró el documental de Netflix ‘Estafador de Tinder’.

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por Interpol, indicó el Ministerio del Interior georgiano sin ofrecer más detalles.

El documental sobre la vida de Leviev fue divulgada en 2022 y narra la historia de un israelí que viaja por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

El estafador conocía a mujeres a través de la red social Tinder y les pedía grandes sumas de dinero, supuestamente, para financiar sus lujos.

Según algunas estimaciones, Leviev consiguió hacerse con unos 10 millones de dólares estafando a sus víctimas.

Lee también: Rodolfo Salas, el maracucho fenómeno de Netflix 

Noticia al Día/Con información de EFE

