Arrestaron a la dueña de "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faria

Funcionarios de Polimaracaibo, adscritos a la Unidad de Patrullaje Canino, detuvieron a la dueña de "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faria, en Maracaibo.

​Los policías se trasladaron al conjunto residencial y procedieron al arresto de la fémina, mientras que el animal fue protegido por Misión Nevado.

​La propietaria de Gorda, identificada como Marta Cecilia Beleño, de 53 años de edad, fue aprehendida por presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal Venezolano, relativos al maltrato animal.

​El perro rescatado fue trasladado a las instalaciones policiales para recibir atención especializada, logrando un enlace inmediato con la Misión Nevado. El equipo veterinario diagnosticó al canino con desnutrición y presencia de ectoparásitos.

​Tras la valoración médica inicial, el canino fue puesto bajo resguardo en el refugio "Antigua Colonia Shell Haticos por Arriba", mientras que la ciudadana aprehendida fue notificada a la Fiscalía Quincuagésima Quinta (55°) del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa