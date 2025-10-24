Arrestaron a la dueña de "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faria

Funcionarios de Polimaracaibo, adscritos a la Unidad de Patrullaje Canino, detuvieron a la dueña de "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faria, en Maracaibo.
Lee también: Rescatan a "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faría
Los policías se trasladaron al conjunto residencial y procedieron al arresto de la fémina, mientras que el animal fue protegido por Misión Nevado.
La propietaria de Gorda, identificada como Marta Cecilia Beleño, de 53 años de edad, fue aprehendida por presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal Venezolano, relativos al maltrato animal.
El perro rescatado fue trasladado a las instalaciones policiales para recibir atención especializada, logrando un enlace inmediato con la Misión Nevado. El equipo veterinario diagnosticó al canino con desnutrición y presencia de ectoparásitos.
Tras la valoración médica inicial, el canino fue puesto bajo resguardo en el refugio "Antigua Colonia Shell Haticos por Arriba", mientras que la ciudadana aprehendida fue notificada a la Fiscalía Quincuagésima Quinta (55°) del Ministerio Público.
Noticia al Día / Nota de prensa