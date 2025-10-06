Arrestaron a la mujer que agredió a su suegra de 73 años en Caracas

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la delegación municipal Oeste, efectuaron la detención de, Gabriela Andreína Ruiz Pimentel (38), por agredir salvajemente a su suegra de 73 años.

La aprehensión se efectuó en el sector del 23 de Enero, municipio Libertador del Distrito Capital.

Ruiz fue aprehendida luego de determinarse su responsabilidad en la golpiza que le dio a la septuagenaria, por supuestos problemas personales. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió múltiples hematomas en su cuerpo.

Cabe destacar la especial vulnerabilidad de la víctima, quien además de ser una persona de la tercera edad, presenta problemas de salud preexistentes, lo que agravó el impacto de la golpiza.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 66° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Delitos Comunes, para continuar con las diligencias legales pertinentes y asegurar el debido proceso.

