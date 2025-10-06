Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

Arrestaron a la mujer que agredió a su suegra de 73 años en Caracas

Las evidencias quedaron registradas en una camara de seguridad

Por Greily Nuñez

Arrestaron a la mujer que agredió a su suegra de 73 años en Caracas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la delegación municipal Oeste, efectuaron la detención de, Gabriela Andreína Ruiz Pimentel (38), por agredir salvajemente a su suegra de 73 años.

Lee también: Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

La aprehensión se efectuó en el sector del 23 de Enero, municipio Libertador del Distrito Capital.

Ruiz fue aprehendida luego de determinarse su responsabilidad en la golpiza que le dio a la septuagenaria, por supuestos problemas personales. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió múltiples hematomas en su cuerpo.

Cabe destacar la especial vulnerabilidad de la víctima, quien además de ser una persona de la tercera edad, presenta problemas de salud preexistentes, lo que agravó el impacto de la golpiza.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 66° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Delitos Comunes, para continuar con las diligencias legales pertinentes y asegurar el debido proceso.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (14%, 190 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (14%, 181 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 159 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 159 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (9%, 116 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 78 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 69 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 68 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 63 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 48 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 46 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 43 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 35 Votos)
  • Popular 95.5 FM (2%, 30 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (2%, 28 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 5 Votos)

Votantes totales: 1.318

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

La venezolana Verónica Hardy triunfa por decisión unánime en el UFC 320

La venezolana Verónica Hardy triunfa por decisión unánime en el UFC 320

Valmore Rodríguez celebra las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Valmore Rodríguez celebra las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

El señor Yoelvis Villalobos se encuentra desaparecido desde hace 23 días

El señor Yoelvis Villalobos se encuentra desaparecido desde hace 23 días

Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

La paz condicionada: el plan Trump para Gaza y los fantasmas que pueden hacerlo naufragar (Por la Dra. Luz Neira Parra)

La paz condicionada: el plan Trump para Gaza y los fantasmas que pueden hacerlo naufragar (Por la Dra. Luz Neira Parra)

Bad Bunny encarnando como Quico en Saturday Night Live se vuelve viral en redes sociales

Bad Bunny encarnando como Quico en Saturday Night Live se vuelve viral en redes sociales

Se espera lluvias y chubascos en las próximas horas en el Zulia y gran parte del país este 05-Oct

Se espera lluvias y chubascos en las próximas horas en el Zulia y gran parte del país este 05-Oct

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

Israel define fecha de deportación de Greta Thunberg

Israel define fecha de deportación de Greta Thunberg

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

George Russell conquistó Singapur

George Russell conquistó Singapur

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Restringen acceso a playas de Lechería por fuerte oleaje durante la noche del domingo

Restringen acceso a playas de Lechería por fuerte oleaje durante la noche del domingo

León XIV: los migrantes

León XIV: los migrantes "no deben encontrar el estigma de la discriminación" a su llegada

Jorge Rodríguez advierte planes terroristas contra Embajada de EEUU en Venezuela

Jorge Rodríguez advierte planes terroristas contra Embajada de EEUU en Venezuela

Noticias Relacionadas

Al Dia

Arrestaron a la mujer que agredió a su suegra de 73 años en Caracas

Las evidencias quedaron registradas en una camara de seguridad
Al Dia

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Se exhorta a evitar la exposición en espacios abiertos durante tormentas eléctricas y mantenerse atentos a los reportes oficiales de Protección Civil y organismos locales
Internacionales

León XIV: los migrantes "no deben encontrar el estigma de la discriminación" a su llegada

"Hermanos y hermanas, esas barcas que esperan avistar un puerto seguro en el que detenerse y esos ojos llenos de angustia y esperanza que buscan una tierra firme a la que llegar, no pueden y no deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación", sostuvo el pontífice durante su homilía
Al Dia

Restringen acceso a playas de Lechería por fuerte oleaje durante la noche del domingo

Por ello, se recomienda a la población acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y abstenerse de ingresar al agua mientras se mantenga la alerta

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025