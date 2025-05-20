Arrestaron en Atlanta a alías "La Boly" organizador del "open" donde asesinaron a la adolescente Alejandra Rivera vía Los Bucares

Hace aproximadamente dos días fue arrestado por agentes de ICE, Alexander David Edwards Contreras, mientras se encontraba dentro de su carro en Atlanta, Estados Unidos.

Este zuliano, conocido con el apodo de alias "La Boly", estuvo detenido por el asesinato de la adolescente Alejandra Paola Rivera Vásquez, de 17 años, hecho ocurrido en agosto del 2022.

Para el momento, el director de la Policía Científica, Douglas Rico, informó sobre la detención de tres hombres implicados en el crimen, siendo uno de ellos Contreras.

La joven Rivera Vásquez, salió de su casa junto a su amigo Orlando Andrés Morales Fleire (29), con destino a una fiesta que se realizaría en el complejo recreacional La Romareña, parroquia Francisco Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo.

Morales Fleire, llevó a la joven hasta la referida fiesta para que sostuviera un encuentro con Ángel Daril Sandoval Guerrero (32), apodado El Goajiro.

Dicho "open", fue organizado por Jairo Alexander Charris López (25), quien era oficial del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, adscrito al Equipo de Respuesta Especial (E.R.E.) y Alexander David Edwards Contreras (27), "La Boly". Ellos dos permitieron el ingreso de la menor de edad a dicha fiesta, y según, ese fue su delito.

El último baile

La joven durante la fiesta decidió bailar con otras personas, acción que enfureció a Sandoval Guerrero y este optó por sacarla de la fiesta y llevarla a un terreno baldío adyacente, donde sostuvieron una fuerte discusión y el hombre la asfixió.

Al pasar un tiempo, Morales Fleire salió en búsqueda de la joven porque ella tenía su celular, sin embargo, al encontrar la dantesca escena huyó del sitio y no avisó sobre lo sucedido.

Al ser encarado por los familiares de la víctima, este no daba información sobre el paradero de la adolescente, aun cuando tenía conocimiento que estaba muerta.

Las autoridades al encontrar el cadáver en avanzado estado de descomposición comenzaron con las averiguaciones y esclarecieron el asesinato. Las autoridades seguían con las investigaciones para detener al Guajiro, autor material del hecho y quien huyó con destino a Colombia.

Noticia al Día