Arresto de la Patrulla Fronteriza se vuelve violento: Agente de ICE golpea a uno de los detenidos

La policía de un suburbio de Chicago, en Estados Unidos está recopilando videos y otras pruebas para enviarlas a la oficina del fiscal general de Illinois, después de que un accidente de tráfico que involucró a un vehículo de la Patrulla Fronteriza terminó en un arresto violento grabado en video. En las imágenes se ve a un agente golpeando en varias ocasiones en la cabeza a un hombre inmovilizado en el suelo.

Agentes de inmigración detuvieron a tres personas después de que un auto chocó por detrás contra el vehículo de la Patrulla Fronteriza alrededor del mediodía del viernes en la ciudad de Evanston. El accidente, ocurrido el pasado viernes, 31 de octubre atrajo la atención de transeúntes y la tensión escaló rápidamente.

Videos publicados en redes sociales muestran a algunos de los presentes al parecer intentando interferir con los arrestos. En las grabaciones se observa a los agentes federales usar gas pimienta y apuntar con un arma hacia una mujer que abrió la puerta del vehículo donde habían colocado a uno de los detenidos.

Uno de los agentes, que inmovilizaba a un hombre en el suelo, lo golpeó en la cabeza mientras lo tenía contenido contra el asfalto. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó posteriormente que el agente recurrió a “golpes defensivos” después de que el hombre “le agarrara los genitales y los apretara”.

Algunos testigos afirmaron en redes sociales que los agentes provocaron el choque al frenar bruscamente frente al sedán, una versión que los funcionarios federales rechazaron.

DHS afirmó en un comunicado que los agentes estaban siendo “acosados agresivamente” por el vehículo que los seguía y que este los golpeó cuando intentaban dar un giro en U.

“Una multitud hostil rodeó a los agentes y su vehículo, los insultó y les escupió”, dijo la agencia. “Uno de los presentes agredió físicamente a un agente de la Patrulla Fronteriza y le dio una patada. Cuando fue arrestado, agarró los genitales del agente y los apretó. El agente propinó varios golpes defensivos para liberarse”, agregó.

Las autoridades locales condenan el incidente

Las autoridades locales condenaron la actuación de los agentes. En una rueda de prensa poco después del incidente, el alcalde Daniel Biss acusó a los agentes migratorios de haber “golpeado y secuestrado personas”. “Es un escándalo”, declaró Biss. “Nuestro mensaje para ICE es simple: fuera de Evanston”.

En los últimos días, agentes federales se han desplegado por toda la ciudad de Evanston como parte de los operativos de detenciones y deportaciones del presidente Donald Trump en la región de Chicago. Algunos residentes han organizado equipos de “respuesta rápida” para alertar a la comunidad cuando se detectan agentes federales.

El alcalde ha pedido a más residentes que se unan al equipo de respuesta rápida y las autoridades locales han aprobado ordenanzas que declaran las propiedades municipales como ‘Zonas sin ICE’.

Esta semana, el Departamento de Policía de Evanston comenzó a enviar un supervisor a cada operativo migratorio reportado para documentar los hechos y recopilar pruebas para la División de Derechos Civiles del fiscal general de Illinois, según explicó el comandante policial Ryan Glew.

Glew indicó que recibieron llamadas tanto de los agentes federales como de testigos. Un supervisor llegó tras los arrestos y varios civiles fueron atendidos por paramédicos debido a la exposición al gas pimienta.

“Cuando llegamos, nuestro objetivo fue estabilizar la situación y evitar más enfrentamientos entre los agentes de inmigración y los miembros de la comunidad”, dijo Glew.

Allie Harned, trabajadora social de la escuela Chute Middle School, formaba parte del grupo de personas que se reunió tras el choque. “Fue horrible. Había agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza apuntando con armas a los vecinos, rociando gas pimienta en sus caras”, relató durante la conferencia de prensa.

“Fue aterrador para la comunidad”, añadió. “Un estudiante que estaba en un auto y lo presenció quedó horrorizado. Esto no está bien”, reclamó.

Agente de ICE golpea a hombre detenido tras accidente que involucró a Patrulla Fronteriza en Chicago



Un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) golpeó a un hombre detenido tras un choque con un vehículo de la Patrulla Fronteriza en Evanston, Illinois. El incidente… pic.twitter.com/FwuXUDjKyv — DW Español (@dw_espanol) November 2, 2025

Lee también: Los tratos inhumanos contra los niños detenidos por el ICE

Noticia al Día/Con información de Univision y AP