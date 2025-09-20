Arte para Miami desde Venezuela exhibe la White’s Art Gallery este sábado

Jeniree Blanco narraba noticias con Rctv y cuando decidió marcharse del país aterrizó en Miami con un sueño compartido con su hermano artista, Al.

Este sábado 20 de septiembre inaugurará su mas reciente exposición, una colectiva de arte con talento latino, donde destacan los zulianos Mellem y Edgar Gutiérrez.

Contaba la colega que White’s Art Gallery es una galería de arte contemporáneo ubicada en el Distrito de Arte de Bird Road, en Miami. Durante más de 12 años ha apoyado a artistas emergentes y consolidados, ofreciendo un espacio para la expresión artística y la creatividad. Además de exhibiciones, la galería alquila espacios para eventos artísticos y culturales. Su dirección es 7428 SW 42nd St, Miami, FL 33155.



La exposición reúne obras de los artistas Andreína Orellana, Antonio, Montes de Oca, Al Blanco, Gabriela, Guzmán, Milene Costa, Brigitte López Pujol, Liliana Méndez, Andrés Méndez, Josef Montiel, Mellem, Hugo Rodríguez, Edgar Gutiérrez, Oleksandra Lisin, Nathaly Manzanilla, Manuel Brito, Xoca, Daniel, Proaño, Rosy Revelo, Gioma López, Antonella Breit y Víctor Madero.



El Distrito de Arte de Bird Road es conocido por su vibrante comunidad artística, albergando numerosos artistas y estudios que contribuyen a una escena artística en constante crecimiento.



Pueden seguir sus cuentas

Instagram: @whites_art_gallery

Facebook: https://www.facebook.com/p/Whites-ART-Gallery-100057222679685/

Página Web: http://www.whitesartgalleryus.com/

Noticia al Día/Alexis Blanco