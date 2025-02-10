Asadero La 14B llega con todo su sabor a la Circunvalación 2 de Maracaibo

Con un rotundo éxito, Asadero La 14B inauguró su nueva sede este lunes 10 de febrero en el C.C. Reana de la Circunvalación 2 de Maracaibo.

Desde el momento de su apertura, el establecimiento se vio colmado de comensales ansiosos por deleitarse con el inconfundible sabor de su pollo y parrillas, que ya se ha convertido en un referente gastronómico de la ciudad gracias a su excelente relación calidad-precio.

Exquisito sabor. Foto: Xiomara Solano

El menú de La 14B ofrece una amplia variedad de opciones, donde el pollo asado y las parrillas de carne, cerdo y chorizo son las estrellas, acompañadas de exquisitas ensaladas, patacones, arepas y tamales, junto a las salsas de ajo, mayonesa y guasacaca, marcas de la casa. También incluyen chimichurri y pico e´gallo.

Además, su arroz chino, famoso por su sabor y generosa porción, es otro de los favoritos de la clientela, contando también con un menú especial para los niños y excelentes combos para compartir en familia o con amigos.

Todo listo para despachar el mejor sabor. Foto: Xiomara Solano

La nueva sede de Asadero La 14B está ubicada en el Centro Comercial Reana de la Circunvalación 2. Para realizar pedidos, puedes contactarlos a través de WhatsApp al 04120723816. Síguelos en Instagram @asaderola14bc2 para estar al tanto de sus novedades y promociones.

Las mejores parrillas. Foto: Xiomara Solano

Agradable lugar para compartir en familia y amistades. Foto: Xiomara Solano

Otra especialidad de la casa, el arroz chino. Foto: Xiomara Solano

