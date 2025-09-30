Martes 30 de septiembre de 2025
Al Dia

Asamblea Nacional aprobó el tratado de asociación estratégica con Rusia

Los legisladores celebraron la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria

Por Ernestina García

Asamblea Nacional aprobó el tratado de asociación estratégica con Rusia
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes 30 de septiembre, en segunda discusión el proyecto de ley sobre el tratado de asociación estratégica y cooperación entre la República Bolivariana y Rusia, en interés de mejorar la operatividad de las relaciones de alto nivel que existen entre ambas naciones.

"Es de trascendental importancia que la Asamblea Nacional, que el Parlamento […] apruebe y refrende un acuerdo ya firmado entre el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y el Gobierno de la Federación Rusa, presidido por el presidente Vladímir Putin, porque es la expresión de la hermandad, de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los gobiernos", sostuvo el presidente del Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez, poco antes de la votación.

El acto contó con la presencia del embajador ruso en Caracas, Serguéi Melik-Bagdasárov, a quien le fue entregada, en medio de aplausos, la ley aprobada por los legisladores venezolanos.

La primera discusión se celebró el 18 de septiembre, durante la cual, los legisladores venezolanos aprobaron el proyecto de ley por unanimidad.

El acuerdo fue firmado en mayo por el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de su visita a Moscú para participar en las celebraciones conmemorativas del 80.º aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria.

Principales puntos del tratado


Entre otros asuntos, el tratado suscrito contempla:

Las partes reforzarán la asociación de igual confianza y la cooperación estratégica manteniendo un diálogo político y diplomático regular y estrecho.


Se prevé que Moscú y Caracas mejoren los lazos en materia de defensa en ámbitos de interés mutuo, considerándolos un componente importante del mantenimiento de la seguridad regional y mundial. Los dos países mantendrán una cooperación técnico-militar con el fin de reforzar la capacidad de defensa y garantizar la seguridad de ambos Estados y facilitarán la consecución de nuevos acuerdos.
Las partes se oponen firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales (sanciones), incluidas las de carácter extraterritorial.


Ambos países se comprometen a realizar esfuerzos solidarios para combatir el legado y la falsificación de la historia del colonialismo, denunciar el racismo, el genocidio y otros crímenes cometidos, incluso contra los pueblos de América Latina, y prevenir las manifestaciones neocoloniales en las relaciones interestatales.


Los dos Estados se oponen conjuntamente a la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de intolerancia.


Las partes cooperarán en cuestiones de control de armamento, desarme y no proliferación, contribuyendo a la estabilidad internacional y a la seguridad igual e indivisible de todos los Estados sin excepción.


Los países cooperan estrechamente en la lucha contra el terrorismo internacional y el extremismo, el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo.
Moscú y Caracas acuerdan medidas para luchar contra la delincuencia organizada transfronteriza, la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores, y la corrupción.


Las partes promueven iniciativas conjuntas en el marco de la OPEP+ y otras organizaciones y promueven un desarrollo equilibrado y estable a largo plazo de los mercados mundiales de la energía sin recurrir a restricciones artificiales ni a instrumentos de competencia desleal.


Según el documento, mientras Rusia desarrolla relaciones con la región de América Latina y el Caribe, que "constituye un importante centro de influencia política y económica en el emergente mundo multipolar", Venezuela se compromete con promocionar las relaciones de Moscú con las asociaciones de integración del continente, especialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en aras de la realización de los objetivos de desarrollo y la garantía de la paz en la región.


Las partes promueven la formación de una infraestructura financiera ruso-venezolana independiente.
Los dos países continúan la cooperación en la esfera del espacio, incluida la puesta en marcha de un proyecto para albergar una estación terrestre GLONASS en Venezuela, así como el desarrollo de otras iniciativas pacíficas en el ámbito del espacio.


El acuerdo regirá por diez años y se renovará automáticamente cada cinco años, a menos que una de las partes notifique por escrito a la otra su intención de rescindir el pacto al menos seis meses antes de su vencimiento.

Noticia al Día

