Este lunes 19 de mayo, se realizó la sesión en la Asamblea Nacional (AN), en la que se aprobó en segunda discusión el proyecto de Ley Orgánica del "Plan Nacional de Desarrollo de las 7 Transformaciones 2025 – 2031″.

En cumplimiento a la petición realizada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, los parlamentarios aprobaron por mayoría calificada este proyecto de Ley, luego de que dos terceras partas del hemiciclo dieran el visto bueno.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, indicó que la Ley de las 7 Transformaciones se remitirá a la Sala Constitucional del TSJ para que “se pronuncie de su carácter constitucional”.

Tras esto, Rodríguez señaló que esta es la ley número 93 aprobada por la legislatura del 2021-2026. En simultáneo, criticó al antiguo periodo legislativo liderado por la oposición en 2015, al afirmar que solo se avocaron en una ley.

“Son vergonzantemente vagos en la producción de leyes. Por ahí andan algunos que ahora lavaron la corbata para andar pidiendo el voto”, fustigó.

Según Rodríguez, la ley aprobada dibuja “el proyecto de país en el futuro”, que además “profundiza la equidad, la justicia, la igualdad y la recuperación de bienestar que esos vagos nos robaron con la aplicación de sanciones”.

Por su parte, la diputada Tania Díaz, subrayó que Venezuela está determinada a ser “próspera y pacífica como se la merece”, y que las 7 Transformaciones es un plan que “ha recorrido la patria”, informa el Cooperante.

“El presidente está presentando un plan para el futuro, basado en el respeto e inclusión de todos los sectores. Venezuela da muestras de que estamos avanzando a pasos agigantados hacia la prosperidad económica y de la paz. Hoy estamos escribiendo el futuro de la historia del país”, añadió.

Según el Gobierno venezolano, el plan de las 7 Transformaciones se centra en los siguientes aspectos:

Modernizar la economía: Impulsar el desarrollo económico del país.

Independencia plena: Fortalecer la soberanía nacional.

Paz, seguridad e integridad Territorial: Garantizar la seguridad y la paz en el país.

Transformación social: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Transformación política: Promover un sistema político más inclusivo.

Ecología: Fomentar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Geopolítica: Reforzar la posición de Venezuela en el contexto internacional

