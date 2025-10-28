Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

Asamblea Nacional declara persona non grata a primera ministra de Trinidad y Tobago

Caracas ha vinculado al Gobierno trinitense con una operación de falsa bandera conjunta con EE.UU., para generar un conflicto regional.

Por Ernestina García

Asamblea Nacional declara persona non grata a primera ministra de Trinidad y Tobago
La Asamblea Nacional de Venezuela acordó este martes por unanimidad declarar persona ‘non grata’ a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, luego de que Caracas denunciara que su Gobierno estaría incurso en una operación de falsa bandera concertada con EE.UU. para generar un conflicto internacional en la región.

Esta determinación, tomada por el pleno de la Asamblea, estuvo precedida por la decisión de suspender los acuerdos gasíferos vigentes con Puerto España, aprobada la víspera por el presidente, Nicolás Maduro, luego de que el Ministerio de Hidrocarburos y la directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se lo solicitaran.

En el contexto del despliegue militar que mantiene EE.UU. en el Caribe, Caracas alertó el pasado domingo que "está en curso un ataque de falsa bandera, desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago, o desde el propio territorio trinitense o venezolano" que buscaría generar "enfrentamiento militar completo" contra Venezuela.

Del mismo modo, el ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, tachó de "provocación directa" la llegada del destructor USS Gravely a Puerto España, para llevar a cabo ejercicios militares conjuntos con EE.UU.

La advertencia para Trinidad y Tobago


Las autoridades venezolanas afirman que conocieron sobre estos planes tras la captura de "un grupo mercenario con información directa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)", autorizada públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, para operar en el país suramericano de manera encubierta.

Estas operación de falsa bandera, en la que se atacaría "un buque militar estadounidense estacionado" en Trinidad y Tobago para "luego culpar" al país suramericano, fue notificada con "claridad" al Gobierno trinitense, según informó el canciller venezolano, Yván Gil, el pasado lunes.

Por ello, Caracas espera que Puerto España "haga lo propio y no permita que su territorio sea usado para maniobras que amenazan la paz del Caribe", expresó el canciller venezolano.

"La Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar debe asumir su responsabilidad ante el Caribe y ante la historia: o se pone del lado de la paz o se hunde en la agenda de la CIA", advirtió Gil.

Relaciones deterioradas

La Administración de Persad-Bissessar mantiene una actitud hostil con Caracas y proclive a Washington. La primera ministra ha tenido un tono poco conciliador con el país vecino y aplaudió el primer ataque reportado por Washington en el Caribe, en septiembre pasado. En esa oportunidad dijo que "el Ejército de EE.UU. debería eliminarlos violentamente y matarlos a todos".

En otro dardo contra Caracas, la primera ministra aseveró que haría lo que fuese necesario "para mantener a salvo a la gente" de su país. Los dichos fueron rechazados por Caracas, que consideraron que la isla estaba "declarándole casi la guerra a Venezuela", aseveró Maduro.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana considera que Persad-Bissesar ha tenido una actitud "hostil y agresiva" contra Venezuela y acusó a su Administración de haberse sumado a "un plan guerrerista del Gobierno de EE.UU.".

Las fricciones entre los dos países vecinos, que están separados por apenas 11 km en su punto más cercano, ya se advertían desde junio pasado cuando las autoridades venezolanas anunciaron la captura de presuntos mercenarios con "lotes de armas de guerra", provenientes de Colombia y de Trinidad y Tobago.

En esa oportunidad, la ‘premier’ trinitense dijo que no había "evidencia" que respaldara los comentarios de Venezuela, por lo que ordenó a su Guardia Costera a usar la "fuerza letal" contra cualquier embarcación no identificada proveniente del país vecino. 

Frente a esa orden, Caracas hizo un llamado a "no prestarse a juegos geopolíticos ajenos" a los intereses nacionales.

Noticia al Día/RT/VTV

