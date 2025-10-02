Asciende a 72 la cifra de muertos y 300 heridos por el terremoto en Filipinas, según autoridades

Las autoridades de Filipinas pasaron este jueves 2 de octubre a centrarse en repartir ayuda y retirar escombros en la isla de Cebú tras el terremoto de magnitud 6,9 de la noche del martes, que ha dejado al menos 72 muertos y casi 300 heridos.

Foto: Cortesía

Algunas zonas de la ciudad costera de Bogo, especialmente impactada con 33 muertos, continúan sin electricidad ni agua corriente y miles de personas duermen a la intemperie por el temor de volver a sus hogares dañados ante nuevas réplicas.

El terremoto tuvo lugar a las 9:59 pm, hora local del pasado martes, a una profundidad de diez kilómetros a menos de veinte kilómetros de Bogo.

Al menos 72 personas han muerto y casi 300 han resultado heridas en esta zona central del archipiélago asiático, según las cifras oficiales del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) de Filipinas, que señala que el sismo afectó a casi 171.000 personas.

"A día de hoy, no hay personas desaparecidas, ni siquiera según las autoridades locales. Se supone que todas están localizadas", afirmó el portavoz de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Junie Castillo, a la radio filipina DWAN.

Las autoridades de Filipinas dieron así por concluidas las labores de búsqueda y rescate, aunque el trabajo está lejos de haber finalizado: los equipos sobre el terreno siguen distribuyendo alimentos y agua a las zonas afectadas y limpiando los escombros de los edificios dañados.

"Nos han dicho que puede haber réplicas hasta otros cuatro días, así que vamos a quedarnos aquí por nuestra seguridad", dijo a EFE Adriana May, una adolescente que, junto con su familia y otras 200 personas, se ha instalado desde que golpeó el sismo en una explanada cercana al hospital gubernamental de Bogo.

La agencia sismológica de Filipinas informó de que se han registrado 2.613 réplicas, en su mayoría de baja intensidad, pero algunas de las cuales lo bastante fuertes como para seguir inquietando a la población.

Noticia al Día /EFE