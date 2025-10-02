Jueves 02 de octubre de 2025
Al Dia

Asciende a 72 la cifra de muertos y 300 heridos por el terremoto en Filipinas, según autoridades

El terremoto fue de magnitud 6,9 en la noche del martes.

Por Ernestina García

Asciende a 72 la cifra de muertos y 300 heridos por el terremoto en Filipinas, según autoridades
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las autoridades de Filipinas pasaron este jueves 2 de octubre a centrarse en repartir ayuda y retirar escombros en la isla de Cebú tras el terremoto de magnitud 6,9 de la noche del martes, que ha dejado al menos 72 muertos y casi 300 heridos.

Foto: Cortesía

Algunas zonas de la ciudad costera de Bogo, especialmente impactada con 33 muertos, continúan sin electricidad ni agua corriente y miles de personas duermen a la intemperie por el temor de volver a sus hogares dañados ante nuevas réplicas.

Foto: Cortesía

El terremoto tuvo lugar a las 9:59 pm, hora local del pasado martes, a una profundidad de diez kilómetros a menos de veinte kilómetros de Bogo.

Foto: Cortesía

Al menos 72 personas han muerto y casi 300 han resultado heridas en esta zona central del archipiélago asiático, según las cifras oficiales del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) de Filipinas, que señala que el sismo afectó a casi 171.000 personas.

Foto: Cortesía

"A día de hoy, no hay personas desaparecidas, ni siquiera según las autoridades locales. Se supone que todas están localizadas", afirmó el portavoz de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Junie Castillo, a la radio filipina DWAN.

Foto: Cortesía

Las autoridades de Filipinas dieron así por concluidas las labores de búsqueda y rescate, aunque el trabajo está lejos de haber finalizado: los equipos sobre el terreno siguen distribuyendo alimentos y agua a las zonas afectadas y limpiando los escombros de los edificios dañados.

Foto: Cortesía

"Nos han dicho que puede haber réplicas hasta otros cuatro días, así que vamos a quedarnos aquí por nuestra seguridad", dijo a EFE Adriana May, una adolescente que, junto con su familia y otras 200 personas, se ha instalado desde que golpeó el sismo en una explanada cercana al hospital gubernamental de Bogo.

Foto: Cortesía

La agencia sismológica de Filipinas informó de que se han registrado 2.613 réplicas, en su mayoría de baja intensidad, pero algunas de las cuales lo bastante fuertes como para seguir inquietando a la población.

Foto: Cortesía

Noticia al Día /EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Al menos dos muertos tras

Al menos dos muertos tras "ataque terrorista" frente a sinagoga en Manchester

Eso fue ver mucha, pero, mucha gente bella y feliz: Explosión de alegría en la Plaza de la República

Eso fue ver mucha, pero, mucha gente bella y feliz: Explosión de alegría en la Plaza de la República

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

Fifa dejará en manos de la Uefa la posible suspensión de Israel

Fifa dejará en manos de la Uefa la posible suspensión de Israel

Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

TBT de una Diosa empresaria

TBT de una Diosa empresaria

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Fueron detectados más de cinco aviones de combate de EE UU": Ministro Padrino López

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Capturan a alías

Capturan a alías "Caracas" en Colombia

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Empleados públicos solicitan que Bono de Guerra Económica sea integrado al cálculo de los aguinaldos

Antonio Suárez, presidente del gremio, destacó que el Bono de Guerra Económica, de US$ 120 mensual, es el ingreso más importante que perciben los trabajadores de la administración pública
Canonización

Comerciantes, transportistas y devotos se unen para celebrar a José Gregorio Hernández en la Arquidiócesis de Mérida

La Arquidiócesis de Mérida, realizará diversos eventos para homenajear al Dr. José Gregorio Hernández ante su inminente canonización.
Al Dia

Plan Cayapa de la Salud comienza trabajos de rehabilitación de la Clínica Popular Corito 1

El gobernador Luis Caldera supervisó el inicio de la obra que ejecuta de manera articulada el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud), la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia) y la Gobernación del Zulia
Internacionales

Al menos dos muertos tras "ataque terrorista" frente a sinagoga en Manchester

La policía británica confirmó la detención de dos personas


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025