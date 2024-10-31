Asciende a tres los fallecidos por el choque en Mara

A tres asciende el número de fallecidos por el choque entre un camión y un autobús en el sector La Tigra del municipio Mara.

Las víctimas quedaron identificadas como Ángel Guillermo Boscán Flores, de 30 años, quien era el conductor del autobús que cubría la ruta Maracaibo-Los Filuos, Nelly González Pushaina, de 53 años, quien era la acompañante del conductor del camión y Blas González.

Los tres sufrieron graves heridas y fallecieron cuando eran atendidos en el Hospital Universitario de Maracaibo.

El impacto sucedió la noche del miércoles 30 de octubre, cuando ambos automotores se desplazaban por la citada vialidad y según testimonios, el chofer del camión impactó contra el autobús.

El autobús de placa 6045A2Y, se volcó y quedó metido entre los matorrales, sin embargo, fue recuperado por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

Se conoció que los heridos siguen bajo observación médica en el HUM, mientras que los fallecidos fueron llevados a la morgue de la ciudad marabina.

