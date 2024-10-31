Ascienden a 140 las víctimas de las lluvias torrenciales y las inundaciones en Valencia

El balance de las víctimas mortales de la DANA que el pasado martes asoló parte de la provincia de Valencia ya asciende a las 140, mientras se prosigue la búsqueda de personas desaparecidas, que podría elevar aún más la cifra del peor temporal del último siglo en la región.

Lee también: Madre venezolana y su bebé fallecen en las inundaciones de Valencia-España

Además de los daños personales, otros daños se cuentan por centenares o millares, como el de vehículos arrastrados por calles y carreteras o el de viviendas e infraestructuras inundadas.

Se espera que el número de muertos aumente a medida que continúan los esfuerzos de búsqueda, con los funcionarios retirando cuerpos de edificios y vehículos y un número desconocido de personas siguen desaparecidas.

“Desafortunadamente, hay personas muertas en el interior de algunos vehículos”, dijo el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, en referencia a los cientos de coches y camiones varados en carreteras manchadas de marrón por el barro.

Las secuelas parecían los daños dejados por un fuerte huracán o tsunami.

Autos apilados unos sobre otros como juguetes rotos, árboles arrancados, cables eléctricos caídos y artículos domésticos enterrados en una capa de barro cubrían las calles del Barrio de la Torre, un suburbio de Valencia, solo una de las docenas de localidades de la afectada región de Valencia, donde 92 personas murieron entre la noche del martes y la mañana del miércoles.

El cauce se desbordó el martes en localidades como Utiel, donde hay constancia de numerosos daños materiales; en localidades como Chiva se han recogido cerca de 500 litros por metro cuadrado, uno de los registros más altos de los últimos veinte años. En otras zonas del país como en la comunidad de Madrid el 112 ha atendido en las últimas horas más de 375 avisos por incidentes la mayoría árboles caídos.

Noticia al Día/AP