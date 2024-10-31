Ascienden a cuatro los fallecidos por el choque de Mara

El choque entre un camión y un autobús en el sector La Tigra del municipio Mara, sobre el puente del río Limón, cobró otra víctima, aumentando a cuatro la cifra de fallecidos, confirmó una fuente cercana a NAD.

El choque ocurrió la noche del miércoles 30 de octubre, cuando ambos automotores se desplazaban por la citada vialidad y presuntamente, el chofer del camión impactó contra el autobús, provocando que este se volcara.

En horas de la mañana, el alcalde del Municipio Mara, Luis Caldera, informó que en la colisión resultaron 6 personas lesionadas, dos de ellas fueron tratadas en el CDI San Rafael y las cuatro restantes en el hospital de la localidad. Posteriormente todos fueron referidos al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo.

También mencionó que de las primeras tres víctimas fatales, dos murieron en camino al centro hospitalario, mientras que otro falleció durante una cirugía.

Estos fueron identificados como Ángel Guillermo Boscán Flores, de 30 años, quien era el conductor del autobús que cubría la ruta Maracaibo-Los Filuos, Nelly González Pushaina, de 53 años, quien era la acompañante del conductor del camión y Blas González.

Caldera también mencionó que el accidente ocasionó daños al Sistema Eléctrico Nacional, pues el bus se salió de la vía hacía los matorrales e impactó contra dos postes, dejando sin servicio eléctrico al municipio Guajira.

Finalmente lamentó lo ocurrido e indicó que se tomarán medidas para evitar más accidentes de esta magnitud.

Los vehículos quedaron destrozados

Tanto el autobús de transporte público que cubría la ruta Maracaibo-Los Filuos como el camión 750 quedaron destrozados.

A un costado del automotor, en la parte de arriba, quedaron intactas las letras que decían "Dios con nosotros", aquellas que sobresalían por su color rojo y se visibilizaban a gran distancia.

El autobús de placa 6045A2Y, se volcó y quedó metido entre los matorrales, sin embargo, fue recuperado por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

En cuanto al camión 750 tanto el parabrisas, como el cajón trasero y el tren delantero quedaron totalmente destruidos.

Las autoridades comenzaron a investigar de quién sería la responsabilidad y con ello las actuaciones correspondientes.

Noticia al Día