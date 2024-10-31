Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Ascienden a cuatro los fallecidos por el choque de Mara

El choque entre un camión y un autobús en el sector La Tigra del municipio Mara, sobre el puente del…

Por A Vargas

Ascienden a cuatro los fallecidos por el choque de Mara
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El choque entre un camión y un autobús en el sector La Tigra del municipio Mara, sobre el puente del río Limón, cobró otra víctima, aumentando a cuatro la cifra de fallecidos, confirmó una fuente cercana a NAD.

El choque ocurrió la noche del miércoles 30 de octubre, cuando ambos automotores se desplazaban por la citada vialidad y presuntamente, el chofer del camión impactó contra el autobús, provocando que este se volcara.

En horas de la mañana, el alcalde del Municipio Mara, Luis Caldera, informó que en la colisión resultaron 6 personas lesionadas, dos de ellas fueron tratadas en el CDI San Rafael y las cuatro restantes en el hospital de la localidad. Posteriormente todos fueron referidos al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo.

También mencionó que de las primeras tres víctimas fatales, dos murieron en camino al centro hospitalario, mientras que otro falleció durante una cirugía.

Estos fueron identificados como Ángel Guillermo Boscán Flores, de 30 años, quien era el conductor del autobús que cubría la ruta Maracaibo-Los Filuos, Nelly González Pushaina, de 53 años, quien era la acompañante del conductor del camión y Blas González.

Caldera también mencionó que el accidente ocasionó daños al Sistema Eléctrico Nacional, pues el bus se salió de la vía hacía los matorrales e impactó contra dos postes, dejando sin servicio eléctrico al municipio Guajira.

Finalmente lamentó lo ocurrido e indicó que se tomarán medidas para evitar más accidentes de esta magnitud.

Los vehículos quedaron destrozados

Tanto el autobús de transporte público que cubría la ruta Maracaibo-Los Filuos como el camión 750 quedaron destrozados.

A un costado del automotor, en la parte de arriba, quedaron intactas las letras que decían "Dios con nosotros", aquellas que sobresalían por su color rojo y se visibilizaban a gran distancia.

El autobús de placa 6045A2Y, se volcó y quedó metido entre los matorrales, sin embargo, fue recuperado por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

En cuanto al camión 750 tanto el parabrisas, como el cajón trasero y el tren delantero quedaron totalmente destruidos.

Las autoridades comenzaron a investigar de quién sería la responsabilidad y con ello las actuaciones correspondientes.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maduro: “Venezuela superó todas las pruebas impuestas por la guerra imperialista”

Maduro: “Venezuela superó todas las pruebas impuestas por la guerra imperialista”

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Zulia

Un abrazo que Rompe barreras: Hermanas de 93 y 99 años se reencuentran en Margarita

Un video que captura el emotivo reencuentro de dos hermanas, Teresa (93) y "Tica" (99), en la isla de Margarita, Venezuela, ha conmovido a miles en internet. Tras cuatro años sin verse a causa de la pandemia, el abrazo y las palabras de afecto entre ellas se convirtieron en un recuerdo inolvidable, aunque la historia tenga un final agridulce.
Deportes

Más de 120 atletas compiten en Festival de Patinaje en el Patinódromo Alfredo León Moreno de Maracaibo

Los patinadores compitieron en las categorías Infantil A, B y C, Cadete, Juvenil y Mayores, en esta exigente modalidad de velocidad
Zulia

Alcaldía de Maracaibo inicia Plan Integral de Ordenamiento y Saneamiento Ambiental

Estos espacios serán registrados y sus propietarios convocados para regularizar su situación ante el Sedemat.
Entretenimiento

“Reina de la Ketamina” se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

El actor fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades, California

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025