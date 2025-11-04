Aseguran que el ‘Zar de la belleza’ "ya no estará más" en el Miss Universo

Un ícono de Miss Universo y de los certámenes de belleza es Osmel Sousa, conocido como El Zar de la Belleza, por haber moldeado a decenas de reinas que llevaron a Venezuela a la cima de los concursos internacionales. Sin embargo, hoy una fuente confirmó a People en Español que el legendario preparador de misses quedó fuera de la competencia. "Ya no estarás más", confirmó la fuente, "sale del concurso".

Durante más de cuatro décadas, Sousa fue una figura clave en el éxito de Venezuela dentro del mundo de la belleza, entrenando a reinas que obtuvieron múltiples coronas de Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional. Su exigencia, disciplina y ojo crítico lo convirtieron en una de las personalidades más influyentes del entretenimiento latinoamericano.

En los últimos años, Osmel había regresado a los reflectores con su participación en Nuestra Belleza Latina y en diversas plataformas digitales, donde compartía consejos y su visión sobre la evolución de los concursos.

Aunque no se han revelado los motivos de su salida, su ausencia marca el fin de una era en Miss Universo y deja una huella imborrable en la historia de la belleza latina.

People en Español contactó tanto a la organización Miss Universo como a Sousa, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta concreta de las partes.

Noticia al Día/Con información de People en Español