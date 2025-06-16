Asesinan a la presidenta municipal de San Mateo Piñas en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha iniciado una investigación para esclarecer el asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Oaxaca, los agresores ingresaron al edificio gubernamental y abrieron fuego contra las víctimas, quienes fallecieron debido a las heridas provocadas por los disparos.

En respuesta a este acto violento, se desplegó un operativo de seguridad en la zona, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Vicefiscalía Regional de la Costa, adscrita a la FGEO, ha asumido las labores ministeriales y periciales necesarias para identificar a los responsables. Según detalló la Fiscalía, se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y garantizar que los culpables enfrenten la justicia. Este compromiso incluye la recopilación de pruebas y testimonios que permitan avanzar en el caso.

El ataque, que tuvo lugar en el corazón del gobierno municipal de San Mateo Piñas, ha generado conmoción en la región. Las autoridades han reforzado la seguridad en el área mientras continúan las indagatorias. La FGEO reiteró su determinación de actuar con celeridad para resolver este caso y brindar justicia a las víctimas y sus familias.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó el asesinato de la presidenta municipal en su cuenta oficial de X a través de una publicación y condenó el acto.

“Condenamos enérgicamente el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto. No puede haber impunidad ante este acontecimiento. Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus familiares.”

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar de los hechos, todo sucedió alrededor de las 11:00 horas. Sujetos armados y con el rostro cubierto arribaron a la presidencia en motocicletas, ingresaron al recinto y abrieron fuego contra la edil, arrebatándole la vida en el acto.

Los acontecimientos generaron indignación entre algunos pobladores que exigieron justicia y mayor seguridad para San Mateo Piñas e incluso organizaciones civiles condenaron el acto y expresaron sus condolencias a la familia de la funcionaria.

Sin embargo, Lilia Gema García Soto también era señalada por algunos pobladores por supuestamente “desvalijar bienes del municipio y vender sin consultar al pueblo”.

Según información de Primera línea MX, en 2021 denunció que los 50 millones de pesos (mdp) destinados por la Federación para la rehabilitación por el huracán Agatha están perdidos y señaló que 25 mdp los desapareció el ex edil municipal.

Noticia al Día / Infobae