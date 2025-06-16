Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Asesinan a la presidenta municipal de San Mateo Piñas en Oaxaca

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Oaxaca, los agresores ingresaron al edificio gubernamental y abrieron fuego contra las víctimas, quienes fallecieron debido a las heridas provocadas por los disparos

Por Andrea Guerrero

Asesinan a la presidenta municipal de San Mateo Piñas en Oaxaca
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha iniciado una investigación para esclarecer el asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Oaxaca, los agresores ingresaron al edificio gubernamental y abrieron fuego contra las víctimas, quienes fallecieron debido a las heridas provocadas por los disparos.

En respuesta a este acto violento, se desplegó un operativo de seguridad en la zona, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Vicefiscalía Regional de la Costa, adscrita a la FGEO, ha asumido las labores ministeriales y periciales necesarias para identificar a los responsables. Según detalló la Fiscalía, se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y garantizar que los culpables enfrenten la justicia. Este compromiso incluye la recopilación de pruebas y testimonios que permitan avanzar en el caso.

El ataque, que tuvo lugar en el corazón del gobierno municipal de San Mateo Piñas, ha generado conmoción en la región. Las autoridades han reforzado la seguridad en el área mientras continúan las indagatorias. La FGEO reiteró su determinación de actuar con celeridad para resolver este caso y brindar justicia a las víctimas y sus familias.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó el asesinato de la presidenta municipal en su cuenta oficial de X a través de una publicación y condenó el acto.

“Condenamos enérgicamente el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto. No puede haber impunidad ante este acontecimiento. Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus familiares.”

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar de los hechos, todo sucedió alrededor de las 11:00 horas. Sujetos armados y con el rostro cubierto arribaron a la presidencia en motocicletas, ingresaron al recinto y abrieron fuego contra la edil, arrebatándole la vida en el acto.

Los acontecimientos generaron indignación entre algunos pobladores que exigieron justicia y mayor seguridad para San Mateo Piñas e incluso organizaciones civiles condenaron el acto y expresaron sus condolencias a la familia de la funcionaria.

Sin embargo, Lilia Gema García Soto también era señalada por algunos pobladores por supuestamente “desvalijar bienes del municipio y vender sin consultar al pueblo”.

Según información de Primera línea MX, en 2021 denunció que los 50 millones de pesos (mdp) destinados por la Federación para la rehabilitación por el huracán Agatha están perdidos y señaló que 25 mdp los desapareció el ex edil municipal.

Noticia al Día / Infobae

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Este 22-Sep el IVSS pagará la pensión correspondiente a octubre de 2025

Este 22-Sep el IVSS pagará la pensión correspondiente a octubre de 2025

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

Dayana Mendoza anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Dayana Mendoza anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Noticias Relacionadas

Deportes

Cpbez inaugura con nocaut torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas

Varias leyendas vivientes del deporte zuliano, como Betulio González, Yojer Medina y Johanna Fuenmayor, entre otros, recibieron reconocimientos
Servicio Público

Se busca a la perrita Dina

Cualquier información es de gran aporte
Zulia

Pueblo pescador del Zulia elevó su voz junto al gobernador Caldera y la FANB en defensa de la soberanía

El pueblo pescador del Zulia, en sus pequeñas embarcaciones de faena, escenificó una marcha lacustre en el Lago de Maracaibo…
Zulia

Encuentran sano y salvo a Samuel Díaz

Durante la tarde de este sábado 20 de septiembre, el adolescente Samuel David Díaz Montilla, de 14 años, apareció sano…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025