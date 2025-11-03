Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos

El estado de Michoacán se ha visto azotado por años por la violencia ligada al crimen organizado, cuyos grupos y bandas suelen extorsionar a distintos productores. En Michoacán, con costas en el Pacífico, operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

Por Candy Valbuena

Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos
Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, reconocido por enfrentar al crimen organizado, fue atacado a balazos en pleno festival. Foto: Redes sociales
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan fue asesinado a balazos durante un evento público en conmemoración del Día de Muertos, el sábado, 1° de noviembre en el estado de Michoacán, en el oeste de México, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades. Manzo contaba con la protección de policías locales y 14 elementos de la Guardia Nacional.

Michoacán es un estado del oeste de México del tamaño de Costa Rica. Es un importante productor de aguacate, principalmente de exportación hacia Estados Unidos, y de otros frutos como el limón.

La ciudad de Uruapan, una importante zona de producción agrícola para exportación. “Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida”, dijo la Secretaría de Seguridad Pública mexicana en la red social X.

El estado se ha visto azotado por años por la violencia ligada al crimen organizado, cuyos grupos y bandas suelen extorsionar a distintos productores. En Michoacán, con costas en el Pacífico, operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como “organizaciones terroristas extranjeras” por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El asesinato del alcalde ocurrió a pocos días de que Bernardo Bravo, un importante productor de limón de Michoacán, fuera asesinado a balazos. Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio.

El ataque quedó grabado

El ataque contra Manzo Rodríguez, exdiputado por el partido gobernante Morena, quedó registrado en videos que se difundieron en las redes sociales en los que se observa cómo decenas de habitantes y turistas, algunos disfrazados y con los rostros pintados, disfrutaban del evento entre cientos de velas encendidas, flores de cempasúchil y figuras de calaveras, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y la gente comenzó a correr para protegerse de las balas.

En otro video se ve a una persona tendida en el suelo que es auxiliada por un funcionario que realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras agentes policiales armados con armas largas custodian el área.

Manzo Rodríguez fue trasladado de emergencia a un hospital donde murió, informó el fiscal estatal Carlos Torres Piña. En el ataque también resultaron heridos el regidor municipal, una empleada y un escolta.

Investigación

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo el domingo en conferencia de prensa que el ataque contra el alcalde fue perpetrado por un hombre, sin identificación, que aprovechó la vulnerabilidad del evento público para dispararle en siete ocasiones con un arma, que según investigaciones está vinculada a dos enfrentamientos armados entre grupos delictivos rivales que operan en la región.

García Harfuch detalló que el atacante fue asesinado en el lugar. “No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde que arrebató la vida del alcalde”, agregó.

Lee también: Al menos 23 muertos y 12 heridos tras una explosión en supermercado en el norte de México 

Noticia al Día/Con información de AFP

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Imtcuma habilita canal de denuncias por irregularidades en el transporte: Se debe indicar carro, placa y línea

Imtcuma habilita canal de denuncias por irregularidades en el transporte: Se debe indicar carro, placa y línea

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos

Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos

Noticias Relacionadas

Viral

Niñas de primarias se hacen viral por su forma de exponer como si fueran presentadoras de TV

El clip fue compartido por la maestra de las alumnas, Laura Barrios en su cuenta de TikTok
Entretenimiento

Gustavo Aguado cumple 76 años y el Zulia le canta

Transformó la gaita zuliana en un sonido único e innovador. La fusión de salsa, pop, jazz latino y funk dio origen a la llamada “salsa rara”. Durante décadas, esta propuesta marcó el pulso de la música venezolana. Se convirtió en un referente para Venezuela y el mundo
Zulia

Ministro Márquez inspeccionó subestación Cuatricentenario en Zulia

Más temprano, Márquez supervisó las labores que realiza la Estatal eléctrica en instalaciones del estado Portuguesa
Deportes

Águilas doblegó a Caribes y se llevó la serie en Maracaibo

Los rapaces cierran otra semana en positivo y se mantienen en el segundo peldaño de la tabla con balance de 8-6.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025