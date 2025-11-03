Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos

Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan fue asesinado a balazos durante un evento público en conmemoración del Día de Muertos, el sábado, 1° de noviembre en el estado de Michoacán, en el oeste de México, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades. Manzo contaba con la protección de policías locales y 14 elementos de la Guardia Nacional.

Michoacán es un estado del oeste de México del tamaño de Costa Rica. Es un importante productor de aguacate, principalmente de exportación hacia Estados Unidos, y de otros frutos como el limón.

La ciudad de Uruapan, una importante zona de producción agrícola para exportación. “Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida”, dijo la Secretaría de Seguridad Pública mexicana en la red social X.

El estado se ha visto azotado por años por la violencia ligada al crimen organizado, cuyos grupos y bandas suelen extorsionar a distintos productores. En Michoacán, con costas en el Pacífico, operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como “organizaciones terroristas extranjeras” por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El asesinato del alcalde ocurrió a pocos días de que Bernardo Bravo, un importante productor de limón de Michoacán, fuera asesinado a balazos. Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio.

El ataque quedó grabado

El ataque contra Manzo Rodríguez, exdiputado por el partido gobernante Morena, quedó registrado en videos que se difundieron en las redes sociales en los que se observa cómo decenas de habitantes y turistas, algunos disfrazados y con los rostros pintados, disfrutaban del evento entre cientos de velas encendidas, flores de cempasúchil y figuras de calaveras, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y la gente comenzó a correr para protegerse de las balas.

En otro video se ve a una persona tendida en el suelo que es auxiliada por un funcionario que realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras agentes policiales armados con armas largas custodian el área.

Manzo Rodríguez fue trasladado de emergencia a un hospital donde murió, informó el fiscal estatal Carlos Torres Piña. En el ataque también resultaron heridos el regidor municipal, una empleada y un escolta.

Investigación

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo el domingo en conferencia de prensa que el ataque contra el alcalde fue perpetrado por un hombre, sin identificación, que aprovechó la vulnerabilidad del evento público para dispararle en siete ocasiones con un arma, que según investigaciones está vinculada a dos enfrentamientos armados entre grupos delictivos rivales que operan en la región.

García Harfuch detalló que el atacante fue asesinado en el lugar. “No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde que arrebató la vida del alcalde”, agregó.

