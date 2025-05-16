Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Asesinaron a bella estudiante de periodismo en Colombia: el suceso causó indignación entre la comunidad universitaria

El trágico asesinato de María José Estupiñán, una estudiante de 22 años de la carrera de Comunicación Social.

Por Ernestina García

Asesinaron a bella estudiante de periodismo en Colombia: el suceso causó indignación entre la comunidad universitaria
Foto. referencial RRSS
La comunidad de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) se encuentra sumida en el dolor y la indignación tras el trágico asesinato de María José Estupiñán, una estudiante de 22 años de la carrera de Comunicación Social.

El violento suceso ocurrió en el barrio El Bosque, donde un hombre disfrazado de repartidor se acercó a la joven con el pretexto de entregarle un obsequio. Sin previo aviso, el agresor le disparó en seis ocasiones, dejando a la comunidad universitaria en estado de shock.

María José, conocida por su dedicación académica y su entusiasmo por el periodismo, se convirtió en una víctima más de la creciente violencia que afecta a la región. Sus compañeros y profesores han expresado su consternación y han convocado a marchas para exigir justicia y un alto a la impunidad.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del responsable de este crimen atroz. La rectora de la UFPS, en un comunicado, expresó sus condolencias a la familia de la joven y reafirmó el compromiso de la institución con la seguridad de sus estudiantes.

El asesinato de María José Estupiñán no solo ha dejado un vacío en su entorno familiar y académico, sino que también ha encendido un llamado urgente para que las autoridades tomen medidas efectivas contra la violencia que afecta a los jóvenes en Cúcuta. La comunidad espera respuestas rápidas y contundentes que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos.

Nacionales

Autoridades en Mérida llaman a proteger animales en peligro de extinción

En el estado Mérida existen especies que se encuentran en peligro de extinción. Desde hace años el Ministerio de Ecosocialismo…
Nacionales

Inameh prevé lluvias en varias zonas del país este jueves 21-Ago

La onda tropical número 28 salió del territorio nacional

Internacionales

Desarticulan en España una red dedicada a la trata de mujeres venezolanas

La Policía Nacional informó de la liberación de dos víctimas de explotación sexual
Nacionales

Paso a paso para tramitar la cédula por primera vez después de los 18 años

Esta medida busca dar a cada ciudadano su documento legal de manera rápida y sin complicaciones

