Asesinaron a bella estudiante de periodismo en Colombia: el suceso causó indignación entre la comunidad universitaria

La comunidad de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) se encuentra sumida en el dolor y la indignación tras el trágico asesinato de María José Estupiñán, una estudiante de 22 años de la carrera de Comunicación Social.

El violento suceso ocurrió en el barrio El Bosque, donde un hombre disfrazado de repartidor se acercó a la joven con el pretexto de entregarle un obsequio. Sin previo aviso, el agresor le disparó en seis ocasiones, dejando a la comunidad universitaria en estado de shock.

María José, conocida por su dedicación académica y su entusiasmo por el periodismo, se convirtió en una víctima más de la creciente violencia que afecta a la región. Sus compañeros y profesores han expresado su consternación y han convocado a marchas para exigir justicia y un alto a la impunidad.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del responsable de este crimen atroz. La rectora de la UFPS, en un comunicado, expresó sus condolencias a la familia de la joven y reafirmó el compromiso de la institución con la seguridad de sus estudiantes.

El asesinato de María José Estupiñán no solo ha dejado un vacío en su entorno familiar y académico, sino que también ha encendido un llamado urgente para que las autoridades tomen medidas efectivas contra la violencia que afecta a los jóvenes en Cúcuta. La comunidad espera respuestas rápidas y contundentes que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos.

Noticia al Día/canalTro