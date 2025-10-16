Asesinaron al jefe del Estado Mayor hutí

Los hutíes de Yemen informaron este jueves 16 de octubre de la muerte de Muhammad Abd al Karim al Ghamari, jefe del Estado Mayor de su movimiento "mientras cumplía con sus deberes", informó Reuters.

Sin culpar directamente a Israel por su asesinato, los hutíes afirmaron que el conflicto con el país hebreo no ha terminado y que Tel Aviv será castigado por los crímenes que ha cometido, indicó la agencia.

De acuerdo con el diario The Israel Times, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían intentado dar de baja a Al Ghamari en dos ocasiones. En junio pasado, durante un ataque contra él y otros altos funcionarios, se informó que había resultado gravemente herido. También estuvo entre los objetivos de las FDI contra los líderes hutíes en agosto, cuando resultó muerto el primer ministro hutí y una decena de funcionarios.

En los días posteriores a las acciones militares, el movimiento emitió comunicados en nombre de su jefe del Estado Mayor, dando a entender que seguía vivo. Ahora, la organización ha confirmado oficialmente su fallecimiento. "Hemos actuado considerablemente contra los hutíes para eliminar amenazas significativas, y lo mismo haremos contra cualquier amenaza en el futuro", dijo tras la noticia el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Según el periódico Israel Hayoom, Al Ghamari era considerado una de las figuras militares más importantes del movimiento hutí y uno de los elementos clave detrás de los ataques a barcos en el mar Rojo, así como de los lanzamientos de drones y misiles balísticos contra Israel.

Noticia al Día/RT