Así cantaron los venezolanos en Roma a la espera de la canonización del Dr. José G. Hernández y la Madre Carmen Rendiles

La comunidad venezolana residente en Roma, así como cientos de peregrinos llegados de distintos países, se congregaron con gran emoción y fe en la capital italiana para vivir la víspera de la histórica canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos en ser elevados a los altares.

El fervor se manifestó con cantos y expresiones de profunda devoción, uno de los temas interpretados fue "Venezuela" uniendo a los venezolanos en Italia en un ambiente de orgullo, esperanza y cultura.

Las calles cercanas al Vaticano son escenario de esta emotiva comunión, donde los fieles, en espera de la ceremonia oficial programada para este domingo 19 de octubre, compartieron su alegría por este hito trascendental para la fe católica en Venezuela.

La canonización de estas dos figuras emblemáticas—el "Médico de los Pobres" y la fundadora de las Siervas de Jesús—no solo honra sus legados de caridad y santidad, sino que también propicia un momento de unidad y reencuentro para la diáspora venezolana.

