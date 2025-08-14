Así cantó Gaby Spanic ‘La Usurpadora’: A 27 años del estreno del melodrama

La actriz venezolana Gaby Spanic estuvo recientemente en Brasil, compartiendo con su fanaticada donde cantó el tema principal de la recordada y exitosa telenovela "La Usurpadora", de la cual fue protagonista y con la que marcó generaciones con los inolvidables personajes de las gemelas Paola Bracho y Paulina Martínez.

El estreno del melodrama mexicano transmitido por Televisa fue en el año 1998 y hoy, en 2025, 27 años después la actriz demostró que sigue más vigente que nunca.

La presentación de Gaby Spanic tuvo lugar en el teatro Viradalata de São Paulo, Brasil, en una noche que quedará marcada tanto en la memoria de sus admiradores como de la misma artista.

