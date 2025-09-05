Así capturaron a vigilante robando dentro de Farmatodo (video)

Viernes 05 de septiembre de 2025
Este jueves, la Policía Municipal de Chacao detuvo en flagrancia a Julio César Ponte Quintero, de 51 años, mientras cometía un hurto en el Farmatodo ubicado en la avenida Francisco de Miranda.

El director del cuerpo de seguridad, comisario mayor Luis Gonzalo Fernández de Córdova (@luisgonzalofer), informó que el personal de la cadena de farmacias alertó de inmediato al Centro de Operaciones Policiales (COP), que despachó una unidad al lugar para capturar al sujeto.

“Una vez los funcionarios llegaron al sitio, pusieron al sospechoso bajo custodia y, tras conversar con el regente del establecimiento, quien manifestó su disposición de interponer la denuncia, se trasladó el procedimiento a nuestra sede policial”, explicó el comisario.

Al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial, se determinó que Ponte Quintero cuenta con antecedentes por hurto, violencia contra la mujer, venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, además de múltiples aprehensiones previas. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

El alcalde @gustavoduquesaez exhortó a vecinos y visitantes de Chacao a denunciar cualquier irregularidad y no ignorar situaciones o personas sospechosas. Recordó que el Centro Integral de Seguridad Ciudadana cuenta con más de 200 cámaras al servicio de la comunidad.

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

